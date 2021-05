China, înjurată de ministrul de Externe din Filipine: Nu știu cum să o zic mai politicos. A, da. Ieși în...

Teodoro Locsin, ministrul de Externe din Filipine, a postat un mesaj pe Twitter în care a cerut ca vasele Chinei să iasă din apele disputate ale Mării Chinei de Sud, doar că a folosit un limbaj vulgar pentru a face acest lucru.

“China, prietene, nu știu cum să o zic mai politicos. A, da. IEȘI ÎN P*** MEA AFARĂ. ”, a spus Locsin într-un mesaj pe contul său personal de Twitter.

“Ce faci cu prietenia noastră? Tu. Nu noi. Noi ne străduim. Tu. Ești ca un țăran urât care își forțează atenția pe un tip frumos, care vrea să fie prietenos; nu să creeze o provincie chineză ...” , a mai spus Locsin.

China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province … https://t.co/KTv1TOQvN7