Ministerul Mediului organizează o dezbatere publică privind programul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 02 septembrie 2025, între orele 14.00 – 16.00, la sediul MMAP, Sala de Consiliu, parter, din Bd. Libertăţii nr. 12, Bucureşti, dezbaterea publică având ca subiect proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice.

Cum se fac înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică

Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică şi recomandările cu privire la propunerile de completare sau modificare a proiectului de Ordin supus dezbaterii publice se vor transmite la adresa de e-mail: [email protected], până la data de 01 septembrie 2025, ora 12.

De asemenea, dezbaterea va avea loc și în sistem videoconferință, prin intermediul platformei Webex. Toți cei care doresc să participe activ la dezbaterea publică (exprimare puncte de vedere, întrebări etc.) se pot înscrie, ca participanți, la adresa de email: [email protected], până la data de 01 septembrie 2025, ora 12", transmite MMAP într-un comunicat de presă.

Și Ghidul Rabla Auto a intrat în dezbatere publică

Reamintim că și Ghidul Rabla Auto 2025 a intrat în dezbatere publică.

"În urma adoptării OUG 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale, noul ghid de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025, care include actualizarea privind valoarea ecotichetului acordat pentru achiziționarea de autovehicule electrice, a fost publicat spre dezbatere publică pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, www.mmediu.ro.

Conform noilor prevederi propuse, valoarea ecotichetului pentru autovehiculele pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen va fi de 18.500 de lei, sprijin financiar de care vor putea beneficia persoanele fizice care doresc să-și achiziționeze autovehicule nepoluante", a transmis MMAP într-un alt comunicat. Vezi continuarea AICI.

