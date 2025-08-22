Data publicării:

Află modificările aduse la programul RABLA 2025. Noile valori ale voucherelor, ce se schimbă

Autor: Editor Team
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

A fost pus în consultare publică ghidul pentru programul Rabla Auto 2025. 

Ghidul Rabla Auto a intrat în dezbatere publică. Îl puteți accesa aici

În urma adoptării OUG 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale, noul ghid de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025, care include actualizarea privind valoarea ecotichetului acordat pentru achiziționarea de autovehicule electrice, a fost publicat spre dezbatere publică pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, www.mmediu.ro.

Conform noilor prevederi propuse, valoarea ecotichetului pentru autovehiculele pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen va fi de 18.500 de lei, sprijin financiar de care vor putea beneficia persoanele fizice care doresc să-și achiziționeze autovehicule nepoluante.

”În contextul ordonanței de urgență aprobată în ședința de Guvern din 19 august 2025, prin care este stabilită lansarea Programului Rabla Auto pentru persoane fizice, în limita a 200 de milioane de lei, valoarea voucherelor pentru autovehiculele electrice va fi redusă pentru a răspunde situației economice actuale și pentru a permite accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Cuantumul ecotichetului pentru celelalte tipuri de autovehicule rămâne neschimbat, și anume:

- 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

- 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

- 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

În perioada de consultare publică, toate persoanele interesate pot transmite observații și propuneri.

Publicarea ghidului în dezbatere publică reprezintă un pas important în pregătirea sesiunii 2025 a Programului Rabla Auto, care își propune să încurajeze mobilitatea electrică și să accelereze tranziția către un transport sustenabil în România.

