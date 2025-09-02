Ministerul Educației, precizări privind salariile profesorilor și bursele din educație în 2025

Ministerul Educației și Cercetării a transmis, marți, precizări oficiale privind plata salariilor cadrelor didactice și a burselor elevilor și studenților în 2025.
Instituția a transmis că, în pofida măsurilor de austeritate adoptate recent pentru a gestiona criza fiscal-bugetară, nu există riscul ca aceste drepturi să fie afectate până la finalul anului.
Ca urmare a unor declarații recurente în spațiul public, Ministerul Educației și Cercetării precizează că, în pofida măsurilor de austeritate implementate recent pentru controlul crizei fiscal-bugetare, nu vor fi probleme până la sfârșitul acestui an în privința acoperirii sumelor pentru plata salariilor și burselor.
Așa cum ministrul Educației și Cercetării a declarat în repetate rânduri, odată adoptate aceste măsuri de austeritate-criză, sistemul de educație-cercetare va trebui să intre într-o logică de stabilitate și dezvoltare.
