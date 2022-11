Mii de oameni din Rusia au rămas fără încălzire și apă caldă, deși afară sunt -26 de grade

După ce soldații ruși au bombardat infrastructura Ucrainei și milioane de ucraineni au rămas în frig și pe întuneric, și rușii au rămas fără apă caldă și fără încălzire, în plin sezon rece. Totuși, în cazul Rusiei, nu este vorba despre bombadamente, ci despre niște defecțiuni. Accidentul asupra sistemelor de încălzire a avut loc în districtul Dzerzhinsky din Novosibirsk, transmite luni serviciul de presă al departamentului principal al Ministerului Situațiilor de Urgență pentru regiune, scrie Interfax.



"Aprovizionarea cu căldură a fost întreruptă temporar în 93 de blocuri, în care locuiesc 13.947 de persoane, dar și în cinci grădinițe, patru instituții medicale, inclusiv una cu ședere non-stop a pacienților, care este dotată cu încălzitoare", se arată în raport.



Potrivit agenției, defecțiunea s-a produs pe conducta de-a lungul străzii Koroleva, iar inginerii energetici au început lucrările de restaurare. Potrivit Primăriei, citată de serviciul de presă, lucrările de urgență sunt planificate să fie finalizate pe 29 noiembrie la ora 06:30 ora Moscovei). În prezent, temperatura aerului în Novosibirsk a scăzut la minus 26 de grade.

Posibilitatea unui blackout în România. Gabriel Andronache (Transelectrica): Suntem într-o piață interconectată care ne ajută foarte mult să avem securitate

CEO-ul Transelectrica Gabriel Andronache a vorbit despre posibilitatea unui blackout în România și despre capacitățile de producție a energiei din țara noastră.

"Noi suntem vizionari și ne gândim ce se întâmpla mai departe în condițiile în care majoritatea proiectelor se vor face în Dobrogea, care este o zonă care oferă o anumită capacitate în ceea ce înseamnă fotovoltaic și eolian pentru a produce, dar trebuie să luăm în calcul și capacitatea ce se va produce în offshore. În zona de eolian aveam capacitatea instalată de 3.014,91 de megawați, dar media cu care eolianul introduce în sistem este de circa 700 anual. problemele care apar și pe care încercăm să le rezolvăm sunt în perioada de congestie. Noi dezvoltăm rețele pentru o perioadă de congestie care înseamnă 2-3 săptămâni.

Avem nevoie de producție în bandă, nu puteam să renunțăm la o producție pe care putem să o controlăm și care să ne asigure. facem scenarii în permanență să vedem ce se întâmplă când avem un an secetos, an secetos care înseamnă o capacitate redusă a debitului Dunării, care răcește reactoarele 1 și 2, și totodată, în aceeași perioadă când Dunărea e scăzută, vântul nu bate. Pe data de 28 august anula cesta am avut -4 megawați. Au și ele un consum propriu tehnologic. Nu produceau nimic. Pe fotovoltaic, avem instalați 1.390 de megawați. Iarna, de exemplu, când ziua scade, normal că introduc mult mai puțini megawați în sistem. Vara, când ziua e lungă, e căldură foarte mare și randamentul scade la peste 27-30 de grade.

Noi trebuie să analizăm toate aceste aspecte și să ne uităm că suntem conectați la o piață europeană. Avem capacitatea de a exporta 2.500 de megawați și de a importa 3.000 de megawați, cu obligativitatea de a dubla capacitatea până în 2030. Pot să vă spun că în urmă cu 10 zile am depășit prin rețeaua noastră cei 2.000 de megawați și am mers la 3.000. Rețeaua, în momentul de față, este și în permanență, pentru că avem obligativitate de la ANRE, de a investi și a asigura securitate și siguranță sistemului energetic național. Noi avem un plan de investiții pe 10 ani care se ridică la circa 2 miliarde de euro", a mai precizat CEO-ul Transelectrica. Vezi mai mult AICI.

