Posibilitatea unui blackout în România. Gabriel Andronache (Transelectrica): Suntem într-o piață interconectată care ne ajută foarte mult să avem securitate

CEO-ul Transelectrica Gabriel Andronache a vorbit despre posibilitatea unui blackout în România și despre capacitățile de producție a energiei din țara noastră.

„Noi suntem vizionari și ne gândim ce se întâmpla mai departe în condițiile în care majoritatea proiectelor se vor face în Dobrogea, care este o zonă care oferă o anumită capacitate în ceea ce înseamnă fotovoltaic și eolian pentru a produce, dar trebuie să luăm în calcul și capacitatea ce se va produce în offshore. În zona de eolian aveam capacitatea instalată de 3.014,91 de megawați, dar media cu care eolianul introduce în sistem este de circa 700 anual. problemele care apar și pe care încercăm să le rezolvăm sunt în perioada de congestie. Noi dezvoltăm rețele pentru o perioadă de congestie care înseamnă 2-3 săptămâni.

Avem nevoie de producție în bandă, nu puteam să renunțăm la o producție pe care putem să o controlăm și care să ne asigure. facem scenarii în permanență să vedem ce se întâmplă când avem un an secetos, an secetos care înseamnă o capacitate redusă a debitului Dunării, care răcește reactoarele 1 și 2, și totodată, în aceeași perioadă când Dunărea e scăzută, vântul nu bate. Pe data de 28 august anula cesta am avut -4 megawați. Au și ele un consum propriu tehnologic. Nu produceau nimic. Pe fotovoltaic, avem instalați 1.390 de megawați. Iarna, de exemplu, când ziua scade, normal că introduc mult mai puțini megawați în sistem. Vara, când ziua e lungă, e căldură foarte mare și randamentul scade la peste 27-30 de grade.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Zamfir: De ce Transelectrica nu a fost invitată la discuțiile cu Celine Gauer. E de noaptea minții! Chirieac: Poate ar trebui făcută o Comisie parlamentară

Noi trebuie să analizăm toate aceste aspecte și să ne uităm că suntem conectați la o piață europeană. Avem capacitatea de a exporta 2.500 de megawați și de a importa 3.000 de megawați, cu obligativitatea de a dubla capacitatea până în 2030. Pot să vă spun că în urmă cu 10 zile am depășit prin rețeaua noastră cei 2.000 de megawați și am mers la 3.000. Rețeaua, în momentul de față, este și în permanență, pentru că avem obligativitate de la ANRE, de a investi și a asigura securitate și siguranță sistemului energetic național. Noi avem un plan de investiții pe 10 ani care se ridică la circa 2 miliarde de euro.

Când avem congestii și avem capacitate suplimentară de energie în Dobrogea, același lucru se întâmplă și în Bulgaria. Luăm în calcul, facem analize și deja am prins în bugetul pe anul viitor să facem o analiză pentru a face în cablu un curent continuu care să traverseze și să răspundă solicitărilor viitoare pentru zona de offshore, unde randamentul este dublu și să putem să facem evacuare din acea zonă și să ne ducem până la Nădab. Luăm în calcul să mergem pe conducta Tuzla-Podișor și, mai departe, pe conducta BRUA, pe zoona de protecție a acesteia. Datele și analizele ne dau speranțe că putem să facem acest lucru fără să afectăm conducta BRUA.

Aceste proiecte sunt proiecte care sunt pe termen lung. Ca să putem să producem un cablu, din discuțiile cu cei care produc așa ceva, din momentul în care le dăm comanda, durează cinci ani, numai în ideea în care nu mai apar alte probleme, cum viața ne-a demonstrat. A fost Covid-19, avem un război la graniță, un război care ne afectează, pentru că o parte din energie era luată din Ucraina. Ucraina, în momentul de față, împreună cu Republica Moldova, au nevoie de energie. De unde luăm energie? Trebuie să ne uităm la toată piața europeană. ne uităm că, în general, prețul diferă. Nu avem același preț pentru că, dacă iau curentul din Germania și-l aduc în România, ar trebui să fac o rezervare de capacitate pentru că traversez mai multe țări, iar atunci chiar dacă am un preț mic în Germania, s-ar putea ca până ajunge la mine să fie mare. Dacă noi am avea nevoie să stăm foarte liniștiți, de circa 1.000 de megawați în bandă, lucrurile s-ar schimba cu totul“, a mai precizat CEO-ul Transelectrica.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Mari investiții în sistemul energetic național. Andronache (Transelectrica): Vom rezolva dorințe care erau dinainte de 1989

Gabriel Andronache, despre posibilitatea unui blackout în România

„Franța, care era un mare producător și produce multă energie nucleară, are capacitate de 54.000 de megawați, a avut anula aceste probleme tehnice și a fost nevoită să oprească anumite capacități și a devenit importatoare. Franța are un avantaj, totuși, pentru că cea mai mare parte din gazul folosit e algerian. Al doilea gazoduct deschis de Franța a fost în anul 2003. Totodată, gazul din Algeria ajunge și în Spania. Suntem într-o piață interconectată care ne ajută foarte mult să avem securitate și să eliminăm aproape în totalitate un blackout în România. Fiind interconectați, diferențele de frecvență nu pot să apară și se disipează într-un sistem foarte mare, dar nevoia de a avea energie și energie la un preț mic, pentru a fi competitivi din punct de vedere economic, contează foarte mult.

Avem, totuși, mâna de lucru mai ieftină, dar o energie mai scumpă nu ne facem să fim unde ar trebui să fim proiectele noastre sunt și vor fi prioritare și le vom face la timp. Anul trecut l-am încheiat cu un mic plus, dar am ținut neapărat să existe pentru a putea să ne îndreptăm către fondurile europene nerambursabile pentru a schimba acest mecanism“, a conchis, la DC News, la conferința „Criza energetică și efectele pe termen lung“, Gabriel Andronache, CEO Transelectrica.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Unitatea 1 de la Cernavodă, oprită din 2027. Radu Oprea (PSD): Ce poate fi făcut până atunci și ce punem în loc

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News