Gabriel Andronache, CEO-ul Transelectrica, a fost prezent la dezbaterea „Criza energetică și efectele pe termen lung“, unde a vorbit despre investițiile făcute de companie în sistemul energetic național și despre posibilitatea unui blackout în România.

„Transelectrica este o companie cu acționat majoritar de stat, 58,69% acțiuni. S-a spus la această întâlnire că, în general, discutăm numai despre viitor și nu discutăm despre prezent și ceea ce facem. Voi începe prin a spune ceea ce face Transelectrica, deoarece sunt proiecte începute care urmează să fie finalizate.

În urmă cu o lună, am fost pe brațul Borcea unde am ridicat doi stâlpi, cei mai înalți din România și din regiune, de 150 de metri. Comparativ, Turnul Eiffel are 314 metri. Sunt impresionanți, pentru a face trecerea liniei de 400 kilovolți, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu și pentru a putea ajuta la evacuarea energiei produsă în Dobrogea. Totodată, se lucrează în momentul de față la linia de 400 între Smârdan și Gutinaș, și, de asemenea, se lucrează la primul segment din închiderea axului Banat, ce înseamnă Porțile de Fier, Anina și Reșița.

Fiecare dintre aceste proiecte urmează să fie finalizate. primul va fi finalizat în acest an, iar următoarele vor fi analizate anul viitor, ultimul dintre ele în Q3. Totodată, constatăm că trăim niște vremuri dificile, și am schimbat încă de la începutul anului modalitatea de finanțare, structura în care ne finanțăm. Dacă până atunci aveam o structură cu 30% surse proprii, 60% ne îndreptam către credite și 10% către fonduri europene, acum mergem către 30% fonduri proprii, 45-50% fonduri europene și diferența luăm credite. De la început erau proiecte care erau la maturitate și ne-am îndreptat cu ele către banii cei mai ieftini care ne-au dus către fondul de modernizare, unde finanțarea este 100%“, a spus Gabriel Andronache.

Andronache: Vom rezolva niște dorințe care erau dinainte de 1989

„Astfel, am depus 9 proiecte, au fost aprobate pe 23 mai 2022, și am semnat contractele de finanțare și începând cu anul viitor începem să le punem în operă. Valoarea proiectelor este de 424 de milioane de euro. Cu aceste proiecte vom încheia și vom rezolva niște dorințe care erau încă dinainte de 1989, vis-a-vis de sistemul energetic național, să închidem inele de 400. Era vorba de partea de nord a țării, între Gădălin și Suceava, împreună cu două stații. Valoarea proiectului este de 101 milioane euro.

De asemenea, finalizăm axul Banatului, de la Reșița, la Timișoara, Săcălad și Arad, 2 proiecte. Pentru că finalizăm linia Cernavodă - Stâlpu, pentru a proceda mai repede la evacuare, vom face o linie care va merge de la Stâlpu, la Teleajen, la brazi Vest, pentru a face evacuarea din zonă și, totodată, ne îndreptăm atenția și facem proiectarea să traversăm munții și să mergem de la stația de la Stâlpu la stația de la Brașov. Pe fondul de modernizare facem o linie dublu circuit de la Constanța până la Medgidia Sud“, a mai precizat Gabriel Andronache.

„Avem nevoie de producție în bandă“

„Ne uităm că avem o capacitate instalată în România de 18.637 de megawați, avem proiecte în lucru, în momentul de față, care sunt în zona de energie regenerabilă, pe zona de fotovoltaic, 2.276 de megawați, pentru care au fost emise ATR-uri (n.r. avize tehnice de racordare) și, de asemenea, 2.259 de megawați pentru care s-au emis ATR-uri pe eolian. În total, împreună cu distribuția, sunt emise ATR-uri de circa 7.000 de megawați. Sunt în lucru la Transelectrica, în acest moment, 37.378 de megawați. Ce este îmbucurător este faptul că aceste proiecte vin însoțite și cu capacități de stocare de 1.000 de megawați, dar ce ne întristează e modul în care sunt implementate.

La începutul anului aveam 2.800 de megawați pe ATR-uri emise și 18.000 de megawați în lucru. Cu toate acestea, anul ăsta vor fi puse în lucru capacități care sunt de circa 50 de megawați, iar anul viitor circa 140. Se va pune un parc fotovoltaic în apropiere de Târgoviște. Se dau aprobări, se solicită, noi dezvoltăm rețele, dar avem nevoie de capacități de producție”, a mai precizat CEO-ul Transelectrica.

