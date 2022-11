Radu Oprea, senator al Partidului Social Democrat, a fost prezent la conferința „Criza energetică și efectele pe termen lung“, unde a vorbit despre energia nucleară și problemele energetice ale României:

„Avem o criză care ne generează oportunitate, iar oportunitatea este aceea de a deveni lider regional în producția de energie, pentru că ați văzut că sunt acele finanțări pe nucleare și energia nucleară reprezintă acea posibilitate de a deveni lider, atât prin faptul că există deja finanțarea pentru numărul 3 și numărul 4, dar, de asemenea, și pentru generatoarele mici, însă acestea au termenul 2030 și eu mă uit cu îngrijorare la anul 2027 și ce se întâmplă până atunci.

2027 este un an critic pentru sistemul energetic național, pentru că reactorul 1 va intra în revizie și vom pierde 700 de megawați, celelalte investiții având termen 2030 și 2032, cum spunea domnul Drăgan (n.r. Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul Energiei) mai devreme. Deci, ce punem în loc?

Mergând împreună cu colegii din Comisia Economică și de Energie a Senatului, spre exemplu, la Brazi, am constatat că vom mai avea o presiune foarte mare în primăvara anului viitor, atunci când pentru 2 luni și jumătate vor intra în revizie planificată. Ce poate fi făcut până în 2027? Cred că aici trebuie să ne concentrăm, pentru că planurile sunt foarte frumoase, însă tot la centrala de producere a energiei pe bază de gaze am aflat că, realist, un termen de construcție a unei astfel de capacități este undeva la 6 ani. În timpuri normale, fără criză energetică, ar fi de 2 ani și jumătate. Ar trebui ca toate chestiunile pe care le anunțăm și suntem foarte convinși că se vor întâmpla până în 2026, așa cum sunt în legea decarbonizării și PNRR, se pot întâmpla. Personal, am dubii foarte mari că ele se pot întâmpla având în vedere ceea ce spun specialiștii și experiența lor, știind piața de furnizare de echipamente și, în același timp, neavând nicio chestiune concretă în România care să ne dea încredere, cum ar fi finalizarea centralei de la Iernut.

Alte alternative până în 2027 pot fi cu certitudine energiile verzi, cu certitudine partea de fotovoltaic poate avea această dezvoltare rapidă și aici ar trebui să intervenim în legislație pe modelul propus de UE de debirocratizare, de scurtare a termenelor, de punere în funcțiune a unor astfel de capacități“, a spus, la DC News, la conferința „Criza energetică și efectele pe termen lung“, senatorul PSD Radu Oprea.

Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul Energiei, prezent fiind la conferința „Criza energetică și efectele pe termen lung“, a vorbit despre criza energetică.

„Ceea ce aș vrea să menționez este faptul că această criză energetică a început la finalul anului 2021. Atunci, bănuim, pe baza războiului hibrid dus de Federația Rusă și a creșterii substanțiale a consumului post pandemia de coronavirus, am remarcat o tendință de creștere a prețurilor pe piața de energie și nu doar una regională, în România, ci și globală.

Începând cu acțiunea militară a Rusiei în Ucraina, toate evoluțiile au devenit oarecum pe un trend neprognozat, un trend ascendent dramatic, după care am văzut reacțiile la nivel regional, global și național. În această perioadă România a urmărit cu interes toate aceste evoluții și a încercat să se adapteze și consider că a reușit să o facă în anumiți aspecte, începând din toamna anului trecut, cu anumite ordonanțe și anumite modificări de legislație prin care s-a reușit o temperare a prețurilor la consumatorului final și, totodată, crearea unei noi tendințe care să ajute acești consumatori finali, fie că vorbim de consumatori casnice, IMM-uri sau consumatori industriali, să poată să-și desfășoare un business plan pe o perioadă scurtă (...)“, a spus Dan Drăgan (citește continuarea AICI).

