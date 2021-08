Mihăilă: Nu se mai permite utilizarea măștilor textile în școli, licee sau universități

Măștile textile vor fi interzise în școli și universități, anunță ministrul Sănătății. Ioana Mihăilă a vorbit și despre cele două scenarii pentru cazul în care infectările vor depăși 6 la mia de locuitori.

„Nu se mai permite utilizarea măștilor textile”

Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, precum și studenții trebuie să folosească măști de uz medical. Nu se va mai mai permite utilizarea măștilor textile.

„Măștile utilizate în invățământul primar, gimnazial, liceal și la nivel de universități trebuie să fie măști de uz medical, nu se mai permite utilizarea măștilor textile. Avem în vedere această modificare deoarece cifrele privind incidenta infecției și severitatea infecției la copii sunt ingrijoratoare atât la nivel internațional, cat și național”, a precizat ministrul Sănătății.

În spațiile deschise, masca nu va fi obligatorie. Excepție: deschiderea noului an școlar

Ioana Mihăilă a declarat, marți, că s-a ales varianta participării fizice a elevilor la școală, cu respectarea normelor de protecție până când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor se menține sub 6 la mia de locuitori.

Când incidența depășește 6 la mie, există două posibile scenarii, a spus ministrul. Unul este trecerea în învățământ online integral, iar altul sistem hibrid cu învățământ online pentru copiii nevaccinați și netrecuți prin boală și posibilitatea de a continua învățământul față în față pentru copiii vaccinați sau trecuți prin boală în ultimele 180 de zile.

Obligativitatea purtării măștii se menține la școală în spațiile închise. În spațiile deschise masca nu va fi obligatorie, cu excepția ceremoniei de deschidere a noului an școlar, unde nu se va putea menține distanțarea fizică.

„Activitatea sportivă se poate desfășura preferabil în spații exterioare. În cazul în care condițiile meteo nu permit acest lucru, se pot desfășura în interior până la incidența de 2 la mie, fără mască de protecție”, a spus ministrul, potrivit Mediafax.

Cîmpeanu: Vom ține școlile deschise până la pragul de șase la mia de infectări

Anterior, Cîmpeanu declara: „Școlile trebuie să se deschidă primele și să se închidă ultimele. Din această perspectivă, am agreat sub rezerva validării la nivel CNSU că vom ține școlile deschise până la pragul de șase la mia de infectări. Peste pragul de șase la mie, sigur că apar o serie de condiții. Aceste condiții nu vor dezavantaja persoanele vaccinate, fie că vorbim de elevi cu vârsta de peste 12 ani, fie că vorbim de cadre didactice, dar vor pune în evidență beneficii din această perspectivă, pentru cei vaccinați. Peste pragul de șase la mie lucrurile se vor întâmpla separat în funcție de vârsta și de specificul activității, iar la carantină se oprește întreaga activitate. Eu personal, îndrăznesc să sper că nu vom ajunge la pragul de șase la mie, deci vom putea ține toate școlile deschise. De ce am propus și s-a agreat acest nivel? Pentru că oricum copiii circulă și este de preferat să se întâmple într-un mediu controlat, și va trebui să ne asigurăm că regulile se respectă în școli, decât să circule în medii necontrolate. În plus, nu vor fi pierderi educaționale.”