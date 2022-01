După ce în ultima vreme a făcut tot felul de dezvăluiri despre copilăria sa, Mihai Trăistariu a ieșit acum cu o altă declarație uluitoare. Artistul a spus că vrea să fie criogenat.

Artistul a mărturisit recent că este îngrozit atunci când se gândește la moarte și caută tot felul de soluții pentru a trăi cât mai mult.

Criogenarea este un proces prin intermediul căruia corpul uman poate fi înghețat și readus la viață după câțiva ani, așa că Mihai Trăistariu s-a gândit la asta și vrea să fie dezghețat după un secol sau chiar un mileniu.

Această declarație vine după ce a spus că are în gând să-și cloneze pisicile și pe propria mamă.

"Eu am chestii din astea cu prelungirea vieții. Am descoperit de ceva timp criogenarea. A început de prin anii ’60, e un baschetbalist celebru care s-a criogenat primul. S-a băgat omul în gheață, era bolnav de cancer, și a zis să încerce dacă există șansa asta.

Unii spun că s-ar putea să funcționeze în viitor. Sunt sute de oameni care au urmat procedura. Și eu cred că e posibil, dar nu acum. Eu aș vrea să mă trezesc peste o mie de ani, cu tehnologiile de atunci.

Nu suport ideea că se va termina într-o zi și atunci caut soluții, ori clonarea… știi mă tot gândesc. Nu mai spun că am fost și vegetarian, tot pe principiul ăsta. Tot ca să trăiesc mai mult", a declarat Mihai Trăistariu, invitat în emisiunea "Vorbeşte lumea" de la PRO TV.

Mihai Trăistariu vrea să-și cloneze mama

Mihai Trăistariu a luat decizia să își cloneze mama, după ce femeia s-a stins din viață.

"Mama mea iubise medicina, științele exacte. Mama m-a luat deoparte și mi-a spus că sunt un pic diferit și că nu trebuie să mă pierd. Pe mama am iubit-o foarte mult și îmi spunea mereu că eu sunt prelungirea ei.

Am avut discuții despre asta, i-am zis să îmi trimită un semn dacă există ceva dincolo. Am întrebat-o dacă o pot clona, mi-a dat acceptul și mi-a oferit mai multe smocuri de păr. Le am acasă.

Momentan nu este posibil, se întâmplă niște lucruri ciudate, organele poate nu o să funcționeze. Eu chiar dacă mi-aș clona mama, o ia de la bebeluș, o să fie mai mică ca mine. Sunt dezbateri pe tema asta, nu știu cât ar fi de adevărat", a mai spus Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu a povestit în emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars despre trauma din copilărie. Cântărețul a dezvăluit că a rămas marcat de tratamentul pe care tatăl său i-l aplica mamei acestuia, unul extrem, de o violență ieșită din comun.

Mihai Trăistariu a spus că nu a avut cea mai fericită copilărie, iar în casa lui și-au spus cuvântul lipsurile financiare și violența. Neajunsurile din perioada comunistă l-au marcat profund pe cântăreț, care a rememorat la televizor un episod din copilărie, atunci când a pierdut cartela pe baza căreia putea procura alimente și a lăsat întreaga familie fără mâncare pentru o jumătate de lună.

"Credeam că toată lumea are numai fasole și cartofi. Ne întărește o situație grea, o copilărie nefericită. Toți eram la fel și astfel nu am văzut nefericirea. Cartela era la ordinea zilei, acum văd că iar revenim la cartelă și sunt foarte înverșunat. Luai pâine și lapte pe cartelă", a declarat Mihai Trăistariu.

"O târa pe jos, prin casă, ajunsese aproape de crimă"

Lipsurile alimentare erau dublate de violența tatălui asupra mamei artistului. Mihai Trăistariu a vorbit despre momentul în care l-a văzut pe tatăl lui cum o bătea pe mama lui cu bestialitate, motiv pentru care a prins ură pe el.

Mihai Trăistariu a spus că dorește să fie sincer în continuare de fiecare dată când vine vorba despre familia lui, indiferent de ceea ce spun cei din jur, astfel încât a rememorat întâmplări greu de imaginat, darmite de trăit.

"Taică-miu o târa pe jos, prin casă, ajunsese aproape de crimă, eu am prins un pic de ură pe el. Nu mai știam, nu înțelegeam, ca și copil. A legat-o de calorifer, o închidea în baie o zi întreagă, era extrem. S-a zbătut acolo, a dat cu ochiul în cuiul de la calorifer. Atunci când a murit taică-miu, mama nici măcar nu s-a dus la înmormântare", a mai spus Mihai Trăistariu.

