Mihai Trăistariu, DISTRUS de facturile uriașe: ”M-am îngrozit”. Ce venituri are cu adevărat artistul. A fost luat cu ASALT de turiști

Mihai Trăistariu este îngrozit de facturile uriașe la gaze și să gândește să își închidă școala de muzică sau să se mute în Dubai, unde e cald, pentru a scăpa de teama de facturi. Artistul are o școală de muzică în Constanța și are de plătit un total de 6400 de lei la gaze, pentru ultimele două luni.

”Am o școală de muzică în Constanța, Mi-am făcut un împrumut la bancă, acum 2 ani, să-mi cumpăr sediu. Eu de 8 ani am deschis, dar mergeam pe chirie. Și m-am gândit să fac împrumut. Și a venit pandemia, m-a distrus, mi-a năucit creierii, dar mă descurcam. Am deschis, mergea, chiar dacă a fost închisă pe perioada pandemiei. Eram foarte bucuros, până a venit iarna asta prima factură. Iarna trecută, când era cel mai ger, nu treceam de 700-800 de lei gazul, pe lună. Și acum, prima factură a fost 2400 de lei, de m-am îngrozit și am dat-o pe la televizor, iar alaltăieri mi-a venit o factură de 4000 de lei. Eu aveam un profit de vreo 1000 de euro, eu nu am profituri mari pe școală. Și atunci, m-am gândit să o închid, că nu mai ies bani. Dacă câștigi 5000 de lei și 5000 îi dai pe gaze, mai plătești alte dări la stat, impozite, ieși pe minus.

Mi-am și făcut calculele. Eu ieșisem pe minus 1100 de lei pe luna ianuarie. Trebuie să aduc bani din altceva ca să țin școala activă. Nu mai funcționează. Și am postat că fug la Dubai, unde e caniculă, nu-mi trebuie căldură. Îmi deschid acolo școală. Facturile astea ne-au distrus”, a declarat Mihai Trăistariu pentru DC News.

Mihai Trăistariu a dat lovitura cu imobiliarele

Norocul artistului vine din cele șase apartamente pe care le are în Constanța și care îi produc bani, chiar și pe timp de iarnă. Acesta spune că oamenii s-au înghesuit să facă rezervări pentru la vară, chiar din luna ianuarie.

”Vara merg ele, dar deja s-au făcut rezervări. Cred că s-a făcut `tam-tam` pe rezervări că se vor scumpi și am foarte multe rezervări deja. N-am mai pățit așa ceva. În ianuarie cred că s-a ocupat deja jumătate din vară. Am 6 apartamente la malul mării și jumătate sunt rezervate deja. Sunt destul de bucuros că merg”, a mai spus artistul.

Plătește o rată de 7000 de lei

Deși câștigă bani frumoși cu cele șase proprietăți, artistul mai rămâne cu 3000 de lei pe lună, după ce își plătește ratele și dările către stat.



”Ele îmi produc niște bani, cam 20.000 de euro pe vară. Și acum îi împart, ar fi a treia vară, îi țin în bancă și îi împart pe luni și îmi ies cam 10.000 de lei pe lună, mai am la bancă încă o rată de 7000 de lei pe lună, iar eu trăiesc cu 3000 de lei și dacă mai apare ceva, țin banii acolo. Nu-mi mai cumpăr haine, nu mai iau nimic, ca să pot supraviețui, până se termină pandemia”, a mărturisit artistul.

Nu mai are concerte



”Am trecut foarte greu prin perioada aceasta. M-am și ambiționat să nu stau numai în baza concertelor, ceea ce e un lucru benefic, deși sufăr. În 2019 am avut 152 de spectacole într-un an. Aveam și 5 pe zi, vara. Și de la 152, în 2020 am avut zero, iar în 2021 am avut patru concerte. Nu poți să mai trăiești din cântat”, a punctat acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News