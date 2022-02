Mihai Trăistariu, copilărie dureroasă: Erau numai bătăi şi scandaluri

Mihai Trăistariu a vorbit, pentru prima dată, despre ororile la care a fost expus în copilărie. Deși a fost martorul unor scandaluri traumatizante, acesta spune că în copilărie nu realiza gravitatea situației și consideră că a fost un copil fericit. Plângea doar atunci când își vedea mama bătută. Artistul credea că bătăile și scandalurile erau ceva normal și că toate familiile au parte de asemenea incidente. Mai mult, artistul a dezvăluit că evita să vorbească cu tatăl său, de frică să nu-l bată. Acesta spune că a vorbit, în total 100 de cuvinte cu tatăl său, în întreaga viață.

Mihai Trăistariu, DEZGUSTAT de Semifinala Eurovision 2022

Mihai Trăistariu se arată dezgustat de semifinala Eurovision. Fostul reprezentant al României la Eurovision a caracterizat spectacolul ca fiind unul demn de ”Căminul Cultural” și crede că juriul a fost mult prea dur cu artiștii.

”Semifinala nu m-a încântat absolut deloc. Ca spectacol, ca organizare, ca tot. Bâlbe. Peste 50 de gafe ale prezentatorilor. Dădeau legătura, spuneau `și acum mergem la următorul concurent!`/ `Nu, nu, nu`, spunea celălalt, `stai că rămânem la juriu`, după aia `Ilinca, ești în camera verde!`, Ilinca nu era.

Își dădea seama de gafe televiziunea, băgau reclame, intrau înapoi cu videoclipul Ilincăi, dar nu mergea sunetul, și iar s-a oprit, și iar s-a luat publicitate. N-am văzut în viața mea! Greșeli de nume, gafe ca la grădiniță. Ziceai că este un spectacol de la Căminul Cultural. Asta pe partea de prezentatori”, a declarat Mihai Trăistariu pentru DC News.

Mai mult, artistul spune că jurații au exagerat cu criticile aduse concurenților și că i-au judecat după criterii nerelevante, cum ar ar fi stilul vestimentar.

”Juriul a fost foarte răutăcios! Nu am văzut în viața mea! Și-au dat cu părerea și erau atât de incisivi și de haini. Vorbeau urât: `Nu-mi place nimic la tine! Zero din partea mea`. Poți să dai zero, dar poți să vorbești mai cu bun simț, că totuși artistul acela s-a pregătit. I-au desființat, realmente, pe unii concurenți. Oamenii ăștia au muncit, s-au chinuit să ajungă într-o finală, sunt artiști, poate mai mici sau mai mari”, a mai spus acesta.

