Mihai Tatulici a povestit culisele interviului cu Călin Georgescu: "Un prost-gust îngrozitor. La fraza asta n-am mai rezistat"

Mihai Tatulici a realizat un interviu cu Călin Georgescu. Jurnalistul a încercat să-i demonteze toate conspirațiile pe care le transmitea și a devenit viral pe internet. Tatulici a povestit că la un moment dat nu a mai suportat conspirațiile lui Georgescu și a ajuns să-și pună mâinile în cap.

„Am început cu de-astea mai simple până ne-am încurcat în fraza lui că NATO a adus covidul în Europa. La fraza asta n-am mai rezistat. Mi-am pus mâinile în cap și i-am zis: 'Domnule Georgescu, lăsați-o naiba de treabă, că e gogonată rău'. El a tot insistat că sunt jurnalist și că eu am sursa să verific. Pe bune? Am strigat la regie la băieți să caute în Danemarca sau Olanda intervenția ministrului Sănătății. Eu i-am zis că mai sunt un pic ziarist, dar știrea asta n-am văzut-o. Culmea e că știrea exista, doar că femeia aia spunea că NATO a ajutat unele țări membre în lupta împotriva covidului. Nu zicea nimic altceva. Ne-am luat de aici, dar am pasat-o repede, că mi s-a părut de un prost gust îngrozitor. 'Domnule Georgescu, lăsați-o naiba, cum puteți citi ceva ce nu există? Cum puteți interpreta așa textul ăsta când traducerea spune clar că femeia asta a dat un raport cu cine a ajutat țara în lupta împotriva pandemiei?' A fost ceva de groază", a povestit Mihai Tatulici.

Tatulici: "Călin Georgescu e procesat"

Jurnalistul spune că a ajuns la concluzia că Georgescu chiar crede toate aceste conspirații.

"Vă dau o veste tristă, care m-a speriat și m-a dus la concluzia interviului: el chiar crede astea. De când există aceste rețele de socializare, de atunci există și această lume paralelă cu teorii ale conspirației. De aici am început să ne ciondănim pe diverse chestii: i-am zis să nu zică și că limba română a inventat limba latină. El a zis că da. I-am explicat că limba română nu exista în secolul V-VI înaintea erei noastre, ci e mai recentă. Aia era un fel de limbă din care știm câteva cuvinte, iar apoi au venit romanii care ne-au cucerit, ne-au dat și limba latină și așa s-a născut limba română. El a zis că nu, că limba română a făcut limba latină. Hai mă, du-te. Am început tot mai agresiv, tot mai agresiv, până la momentul critic: mă tot uitam la ceas, că începuse să mă plictisească. Era limpede că n-o puteam scoate la capăt: eu lucram la un tunel, care era limpede că nu mai poate fi forat. Mă gândeam ce Doamne să-i mai spun ca să-l scot de pe roțile lui. Deja se prinsese că-l atac și para la fiecare chestie. La un moment dat i-am zis că am o veste tristă: că nu va ajunge niciodată președinte. I-am repetat de trei ori că nu va ajunge niciodată președinte. El susținea că este președinte și nu părea chiar deloc afectat. Nu-l interesa. Orice enunț care nu făcea parte din paradigma lui îl evita. Ăsta e lucrul care m-a făcut să înțeleg că omul e 'procesat'. Ce înseamnă asta? Că cineva sau o comunitate, ori un grup de oameni l-au ajutat să ajungă la un nivel de înțelegere al mecanismelor de manipulare a maselor super profesioniste. El avea cuvinte puține, sloganuri și lucruri care n-aveau nevoie de percepția realității, că trebuie să știi și carte, e complicat acolo", a mai spus Tatulici într-un podcast realizat de Lucian Mîndruță.

