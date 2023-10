Mihai Pascu, răbufnire de proporții pe tv: Pregătiți-vă de război! Da? Totul a fost ascuns cu imaginea lui Pascu. Beizadeaua!

După ce a ieșit pentru prima dată cu declarații în urmă cu două zile când a recunoscut că "acest copil a greșit mult", Mihai Pascu a făcut mai multe afirmații pentru România TV. Printre cele câteva mărturisiri se numără și acuzații la adresa "sistemului".

"Pregătiți-vă de război! Da? Sunt alte și alte probleme pe care televiziunile le ascund. Ideea este că împrumutul României de acum de 3 miliarde este cu 8% dobândă! Și, separat de asta, români, aveți de dat la bănci 1% dobândă mai mare de-acum încolo! Și totul a fost ascuns cu imaginea lui Pascu. Beizadeaua!

La poliția rutieră eu personal m-am dus atunci cu scuterul, nu s-a autosesizat poliția! Mi-am cerut scuze domnului Ceaușescu și, separat de asta, nu înseamnă că eu nu rămân fără permis. Poate un an de zile, dacă nu mai mult. Pentru ce? Doar pentru o nebunie din momentul respectiv când toate televiziunile au sărit pe mine?

Mi-au pus piedică pe scări. N-ați văzut treaba asta! Dvs, cei din presă! Dar n-ați văzut asta! Nici când m-au înghesuit pe scări, iarăși nimeni nu a văzut nimic. Mi-a fost lovit cotul, vedeți că am imagini. Nu vreau să numesc că ar fi aiurea, da? Mi-a apărut pe post numărul de telefon, casa în care locuiesc... Am avut drone în curte. Am avut și dronă care a picat în curte! Eu pot să-mi permit să chem poliția în momentul de față? Îmi pare foarte rău. Ați văzut vreodată poliția că mă însoțește când ies din tribunal? Credeți-mă, mi-au furat niște biciclete... nu mi-a găsit poliția bicicletele, le-am găsit eu" a povestit, în plină stradă, Mihai Pascu, surprins de o jurnalistă din partea România TV.

Vlad Pascu şi părinţii săi au fost trimişi în judecată de către procurorii DIICOT pentru diferite infracţiuni, Vlad este în arest preventiv și este acuzat de ucidere din culpă, conducere sub influența substanțelor psihoactive și fuga de la locul accidentului, mama sa a fost eliberată de curând din arest preventiv iar tatăl, Mihai Pascu, este plasat sub control judiciar.





