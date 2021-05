„Încerc să nu dramatizez ceea ce mi se întâmplă. Când am în spate filmul, îmi dau seama că puteam să privesc ca pe o dramă faptul că fetele mele, gemenele, s-au născut la 32 de săptămâni. S-au născut prematur. Stăteau în incubator. Atunci, fiind foarte tânăr, aveam 26 de ani când am devenit tată, mi se părea ceva normal, că lucrurile se rezolvă. Știam că ele luptă, că respiră, că o să fie bine. Au stat șase săptămâni în spital până au ajuns la greutatea normală. Dar nu am văzut-o ca pe o dramă, ca pe vai ce mi se întâmplă mie”, a zis Mihai Morar în cadrul emisiunii „Interviuri care inspiră”, realizată la DCNewsTV de Claudia Țapardel.

„Am avut încredere. Mi-a dat încredere medicul cu care a născut Gabriela. Le-am văzut pe fete înaintea soției mele, Gabriela, ea mai stând la terapie după naștere. Le-am văzut așa micuțe. Dar doamnele de acolo, asistentele, mi-au dat o super încredere. Le-am întrebat respiră singure? Da. Se poate întâmpla ceva? Nu, suntem noi aici”, a povestit omul de radio.

„Am credință în Dumnezeu și încredere în oameni”, a mai spus Mihai Morar.

Cine este cu adevărat Mihai Morar?

„Mihai Morar se schimbă de la o zi la alta. Eu sunt și Balanță. Dacă îmi clipa asta mă uit în oglindă și văd ceva, mi-este foarte greu ca în cealaltă oglindă să văd același lucru. (...) Nu ai cum să afli cine ești decât decât dacă mergi pe drum, care sigur este presărat cu foarte multe alegeri și piedici”, a zis Mihai Morar. „Valul tău este când ți se răscolește stomacul în fața unei idei, a unui om, a unui proiect”, a mai zis Mihai Morar.

Emisiunea „Interviuri care inspiră” a debutat, la DCNewsTV, duminică, 16 mai, primul invitat fiind nimeni altul decât Mihai Morar.

„Eu vreau doar să îi mulțumesc pentru că a avut încrederea și deschiderea sufletească să accepte invitația mea de a începe împreună această poveste, numită “Interviuri care inspiră” - este mesajul Claudiei Țapardel.