Mihai Bendeac, dezvăluiri despre PRO TV. De Ce i-a REFUZAT: Niciodată nu aș putea să fiu...

După replicile și acuzațiile dure din urmă cu 2 luni la adresa lui Cătălin Măruță, Mihai Bendeac a luat o decizie complet neașteptată.

În luna august, Mihai Bendeac a spus că se simte hărțuit de Cătălin Măruță. Totul a început după ce Cătălin Măruță l-a invitat pe actor în podcastul său de pe Youtube.

”M-a invitat acum două luni la podcastul pe care îl realizează, i-am explicat că eu vreau să am apariții foarte rare, și așa mai departe, și că îi promit că, în momentul în care o să simt că vreau să fac un nou podcast, o să fie primul pe care îl anunț, dar nu, deja nu. Deja a ajuns la hărțuire. Te rog eu, nu mă mai suna, nu mă mai hărțui! Lasă-mă în pace, te rog eu! Dacă o să simt nevoia să fac un podcast, jur că pe tine te sun!”, a zis Mihai Bendeac.

El a spus că va lua și măsuri în cazul în care prezentatorul TV nu va termina să îl sune.

”Cătăline, mă duc la poliție, jur, nu glumesc! Îmi pare rău că nu ți-am răspuns în ultimele zile, dar băi, mi s-a făcut frică”, a mai zis Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac, decizie neașteptată. S-a dus în podcastul lui Cătălin Măruță

"Da. Această fotografie a fost realizată acolo unde bănuiți. Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele 3 ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășită din creierul meu sa le filtreze. Regret? Nu știu…", a scris Mihai Bendeac pe pagina de Facebook, alături de fotografia din timpul filmărilor cu Cătălin Măruță.

În cadrul podcast-ului, Mihai Bendeac a renunțat la inhibiții și a făcut mai multe dezvăluiri, inclusiv despre PRO TV.

Mihai Bendeac, dezvăluiri despre oferta primită de la PRO TV

Prima oară când șefii Pro TV-ului i-au făcut o ofertă lui Mihai Bendeac a fost anul trecut. A urmat a doua ofertă anul acesta, după ce Florin Călinescu a plecat de la ”Românii au talent” și a semnat cu Prima TV. Actorul a refuzat de fiecare dată să facă parte din trust.

"Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru ”Românii au talent”. Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie.

Cătălin Măruță: Și dacă ar fi încetat contractul cu Antena 1, ai fi plecat?

Mihai Bendeac: În momentul ăsta? Nu!