Bendeac, decizie neașteptată după ce l-a amenințat pe Măruță: De ce am făcut-o? Din AMBIȚIE! / Fix cu țața satului?

După replicile și acuzațiile dure din urmă cu 2 luni la adresa lui Cătălin Măruță, Mihai Bendeac a luat o decizie complet neașteptată.

În luna august, Mihai Bendeac a spus că se simte hărțuit de Cătălin Măruță. Totul a început după ce Cătălin Măruță l-a invitat pe actor în podcastul său de pe Youtube.

”M-a invitat acum două luni la podcastul pe care îl realizează, i-am explicat că eu vreau să am apariții foarte rare, și așa mai departe, și că îi promit că, în momentul în care o să simt că vreau să fac un nou podcast, o să fie primul pe care îl anunț, dar nu, deja nu. Deja a ajuns la hărțuire. Te rog eu, nu mă mai suna, nu mă mai hărțui! Lasă-mă în pace, te rog eu! Dacă o să simt nevoia să fac un podcast, jur că pe tine te sun!”, a zis Mihai Bendeac.

El a spus că va lua și măsuri în cazul în care prezentatorul TV nu va termina să îl sune.

”Cătăline, mă duc la poliție, jur, nu glumesc! Îmi pare rău că nu ți-am răspuns în ultimele zile, dar băi, mi s-a făcut frică”, a mai zis Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac, decizie neașteptată. S-a dus în podcastul lui Cătălin Măruță

"Da. Această fotografie a fost realizată acolo unde bănuiți. Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele 3 ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășită din creierul meu sa le filtreze. Regret? Nu știu…", a scris Mihai Bendeac pe pagina de Facebook, alături de fotografia din timpul filmărilor cu Cătălin Măruță.

Gestul lui Mihai Bendeac i-a dezamăgit pe mulți dintre fanii săi, care l-au criticat pe Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță a avut parte în ultima vreme de multe comentarii negative și atacuri, atât din partea artiștilor, vedetelor, cât și din partea urmăritorilor săi.

- "Păcat de ambiția ta! Tocmai cu papagalu' națiunii ți-ai găsit să-ți faci ambiția? Proastă alegere! Oricum, tu rămâi totuși Mihai Bendeac!"

- "Ai greșit podcast-ul, Mihai! Te aștept să te vad pe la Andi Moisescu, Mihai Bobonete, Morning Glory..."

- "Pfff, fix cu țața satului ți-ai făcut ambiție"

- "Până la urmă tot te-a convins Măruță?!"