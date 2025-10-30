€ 5.0829
Data publicării: 11:11 30 Oct 2025

Microbuze electrice produse la Câmpina, prezentate la Bruxelles. România urcă pe harta mobilității verzi
Autor: Alexandra Curtache

WhatsApp Image 2025-10-30 at 10.55.23
 

România a atras atenția la târgul internațional Busworld Europe, desfășurat la Bruxelles, printr-un producător din Câmpina care a prezentat o serie de microbuze electrice moderne.

Momentul marchează un pas important pentru industria auto românească, care începe să se alinieze tot mai vizibil la tendințele europene în materie de transport sustenabil.

Compania câmpineană, fondată în 2007 ca o afacere de familie, produce anual aproximativ 300 de microbuze, dintre care aproape 95% sunt destinate exportului. Modelele românești circulă deja în mai multe state europene, precum Franța și Spania, dar și în Israel, confirmând competitivitatea producției locale pe piețele externe.

Lansarea noilor microbuze electrice

La Bruxelles, producătorul a lansat două modele complet electrice: un microbuz dedicat transportului școlar, cu 16+1 locuri, și un model urban de 7 metri, echipat pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Vehiculele sunt dezvoltate pe platforme moderne oferite de Ford și Mercedes-Benz și sunt dotate cu sisteme de siguranță și eficiență energetică de ultimă generație.

Prezența la Busworld Europe, un eveniment care reunește peste 500 de expozanți din întreaga lume, reprezintă o confirmare a progresului pe care îl face industria auto din România. Tot mai multe companii locale încearcă să se adapteze cerințelor de electrificare și să valorifice oportunitățile oferite de tranziția verde a transporturilor.

Inovație românească la nivel european

Deși producția de la Câmpina rămâne una de nișă, rezultatele obținute indică un potențial real de dezvoltare. Extinderea capacităților de producție, stimulentele pentru vehicule electrice și investițiile în infrastructura de încărcare ar putea transforma România într-un actor tot mai relevant în lanțul european al mobilității durabile.

Microbuzele electrice produse la Câmpina sunt, în prezent, una dintre cele mai clare dovezi că inovația și know-how-ul local pot susține competitivitatea României într-un domeniu aflat în plină transformare.

