Michael Horodniceanu, specialistul care trebuia să rezolve problema traficului din Bucureşti, ignorat de Nicuşor Dan

„Am avut un noroc care apare numai o dată în viață: să mi se ofere această poziție de a construit infrastructura metroului și a două linii de tren din New York. Nouă ani am făcut asta și am avut un buget de peste 20 de miliarde de dolari și am reușit în nouă ani să termin patru proiecte. A rămas un proiect pe care l-am lăsat la 78%, apoi am ieșit și am lăsat pe alții să termine să acest proiect, iar eu m-am reîntors după 40 de ani la Departamentul de Inginerie Civilă la Universitatea din New York și am o poziție în care caut să aduc inovații în construcții”, a spus Michael Horodniceanu la Aleph News.

Ignorat de Nicuşor Dan

„În 2020 am avut o discuție cu Nicușor Dan, care era candidat pentru Primăria București, și mi-am oferit serviciile mele, pro bono, în ajuta orașul să fie mai bun din punct de vedere transport public și transport rutier în București. Am avut anumite idei pe care le-am împărtășit cu el și, practic, după alegeri am încercat să iau legătura cu Nicușor Dan, dar nu am primit niciun răspuns", a mai spus Horodniceanu.

La finalul lunii octombrie 2020, Michael Horodniceanu, inginer româno-american, expert în transporturi din New York, a anunţat că va lucra cu noul primar al capitalei, Nicușor Dan.

„Problema în București este că toată lumea pornește cu mașina spre centrul orașului”, a explicat el. „Imaginați-vă cât s-ar diminua traficul dacă oamenii ar folosi mai mult transportul public. Obiectivul este de a face transportul public atrăgător pentru oameni.”

Ciutacu, reacţie nervoasă pe Facebook

"Influencerilor, în Bucureşti se circulă mai rău ca pe vremea lu' Firea, se respiră mai greu ca pe vremea lu' Firea, se trăieşte mai rău şi mai sălbatic ca pe vremea lu' Firea, da' toţi tăceţi ca căcaţii-n tufe. E o linişte asurzitoare pe aici. Vă mai hrăniţi din leşul Dăncilei, cât să nu muriţi de oame. Dacă nu sunteţi chiar toţi plecaţi pe şpagă în Egipt - că ăia mai şmecheri au prins Dubai, Maldive, hai, Zanzibar - înseamnă că nu aveţi buget de cheltuit să-l înjuraţi pe Nicuşor. Şi ciubucăriţi la foc moale, cât să nu vi se usuce maţele de foame, de regulă din Ilfov, pe spatele ălora care trăiesc, muncesc şi plătesc impozite în Bucureşti. Oraşul ăla de care aţi fugit prin noile paradisuri ecologiste, dar căruia aveţi pretenţia să îi impuneţi admnistratorii şi regulile", a scris Victor Ciutacu pe Facebook.