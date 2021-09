Metrorex scoate la vânzare "cartelele de colecţie"

Metrorex si Art Safari lanseza proiectul cultural ”Cartele de colectie”, prima colectie de arta pe cartele de metrou. Acestea pot fi achizitionate de luni, 13 septembrie a.c, incepand cu ora 12:00, de la casieriile urmatoarelor statii de metrou: Piata Unirii 1, Piata Victoriei 1, Universitate, Eroilor 2 si Tudor Vladimirescu.

Noul proiect cultural, ce vine in completarea colaborarii dintre Metrorex si Art Safari, invita calatorii sa devina colectionari de arta in miniatura si sa castige premii culturale.

“Cartelele de colectie” au in portofoliu o serie de reproduceri de arta in miniatura, structurate pe 6 capitole: Samuel Mützner, Constantin Piliuta, Pictorite din Romania, Capodopere si Petrascu. Pe langa aceste 6 serii exista si o serie speciala, denumita Bucuresti.

Cele 6 colectii de cartele de metrou contin cate 10 cartele numerotate de la 1 la 10, imprimate cu opere de arta diferite. Seria speciala este unica serie ce contine doar 4 opere de arta. Campania vizeaza exclusiv cartelele de doua calatorii, tirajul seriilor fiind diferit si limitat.

In plus, fiecare serie de 10 cartele colectionata poate aduce calatorilor o vizita gratuita la evenimentul cultural al toamnei – expozitia Art Safari. Mai multe informatii pot fi accesate pe pagina campaniei https://www.artsafari.ro/metrorex/ si scanand QR codul de pe cartele.

“Prin demararea acestor proiecte culturale dorim sa promovam arta in spatiile subterane, in trenurile de metrou dar si pe cartelele de acces. Astfel, pasagerii nostri vor avea parte de calatorii inedite, care sa ii ajute sa se detaseze, chiar si pentru cateva clipe, de preocuparile lor cotidiene. In plus, calatorind cu metroul, contribuim la protejarea mediului inconjurator prin reducerea poluarii.” – director general, Stefan Paraschiv.

Art Safari, operator cultural independent organizează Pavilionul de Artă Bucureşti, ale cărui expoziţii au fost vizitate de aproximativ 195.000 de persoane în cele şapte ediţii de până acum şi Art Safari Airport Museum din Aeroportul Internaţional Henri Coandă din Bucureşti.



Alături de expoziţiile curatoriale, organizate în Bucureşti sau în străinătate, Art Safari promovează conţinut educaţional pentru toate vârstele, găzduind inclusiv ateliere de artă pentru copii şi tururi ghidate pentru copii şi adolescenţi.