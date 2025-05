Metoda prin care faci cartofii mai sănătoși decât ți-ai imaginat

Cartofii fierți sunt sănătoși, dar au un indice glicemic ridicat. Dr. Manuel Viso recomandă răcirea lor timp de 24 de ore în frigider pentru a transforma amidonul în amidon rezistent, care nu crește glicemia și hrănește flora intestinală. Acest tip de amidon se absoarbe lent, ajută digestia, oferă sațietate și reduce aportul caloric. Cartofii răciți au un indice glicemic mai scăzut, iar beneficiile se aplică și altor alimente bogate în amidon, cum ar fi orezul și pastele, potrivit 20minutos.es.

De ce să mănânci cartofi

Sursă bună de carbohidrați complecși

Cartofii conțin amidon, un tip de carbohidrat complex care oferă energie de durată. Comparativ cu zaharurile simple din dulciuri sau băuturi carbogazoase, carbohidrații din cartofi sunt absorbiți mai lent de organism. Acest lucru ajută la menținerea unui nivel stabil al glicemiei, fără fluctuații bruște, și oferă o energie constantă pe parcursul zilei. Astfel, cartofii sunt o alegere potrivită pentru mesele principale, mai ales pentru persoanele active sau care vor să evite senzația de oboseală după masă.

Bogăție în vitamine și minerale

Cartofii sunt o sursă importantă de vitamina C, potasiu și vitamina B6. De exemplu, un cartof mediu fiert poate acoperi până la 30% din necesarul zilnic de vitamina C, esențială pentru sistemul imunitar și pentru producerea de colagen. Potasiul este prezent în cantități semnificative și are un rol crucial în reglarea tensiunii arteriale și în buna funcționare a mușchilor și a inimii. Vitamina B6, implicată în numeroase reacții enzimatice, ajută la metabolismul proteinelor și susține sănătatea creierului. Dacă sunt consumați cu coajă, cartofii oferă și o mică doză de fier și magneziu, contribuind la sănătatea oaselor și la prevenirea anemiei.

Conțin fibre (dacă sunt consumați cu coajă)

Fibrele alimentare se găsesc în special în coaja cartofului. Acestea sprijină digestia, ajută la menținerea unui tranzit intestinal regulat și pot contribui la reducerea colesterolului din sânge. În plus, fibrele încetinesc absorbția zaharurilor, ajutând la stabilizarea nivelului de glucoză, ceea ce este util atât pentru controlul greutății, cât și pentru prevenirea diabetului de tip 2. Consumul de cartofi cu coajă este recomandat mai ales atunci când aceștia sunt bine spălați și provin din surse sigure, de preferat ecologice.

Indice de sațietate ridicat

Cartofii fierți sau copți sunt printre cele mai sățioase alimente, ceea ce înseamnă că oferă o senzație de plenitudine mai mare comparativ cu alte alimente cu același număr de calorii. Această proprietate este utilă în special pentru persoanele care doresc să slăbească sau să evite gustările frecvente între mese. Studiile au arătat că, după consumul de cartofi fierți, oamenii tind să mănânce mai puțin la următoarea masă, ceea ce poate duce la un aport caloric total mai redus pe parcursul zilei.

