Data publicării: 17:20 26 Oct 2025

Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Catherine Connolly, după victoria în alegerile din Irlanda
Autor: Florin Răvdan

nicusor-dan-summit-nato-iunie-2025-5_85882900 Sursa foto: Agerpres
 

"Îi adresez felicitări lui Catherine Connolly pentru alegerea în funcţia de preşedinte al Irlandei. Abia aştept să lucrăm împreună pentru a dezvolta relaţia noastră bilaterală şi cooperarea europeană. Putem construi pornind de la relaţia excelentă dintre ţările noastre, dar şi prin prima legăturilor cu comunitatea românească din Irlanda", a scris Nicuşor Dan pe X. 

Candidata independentă Catherine Connolly, sprijinită de partidele de opoziţie de stânga, a fost desemnată câştigătoarea alegerilor prezidenţiale din Irlanda, în timp ce adversara sa, Heather Humphreys, membră a formaţiunii de centru-dreapta Fine Gael, şi-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, potrivit AFP.

"Catherine va fi o preşedintă pentru noi toţi şi va fi preşedinta mea", a declarat Heather Humphreys la televiziunea publică RTE.

Catherine Connolly a fost felicitată şi de vicepremierul irlandez Simon Harris, tot din partea formaţiunii Fine Gael, un pilon al coaliţiei de guvernământ. "Îi urez mult succes", a spus el.

Mandatul prezidenţial este de şapte ani, iar rolul preşedintelui este în mare măsură simbolic, însă cu atribuţii în consultările privind constituţionalitatea proiectelor de lege, înainte de promulgare. Un preşedinte poate fi ales de maximum două ori.

