Merită să apelați la acupunctură pentru dureri? Un nou studiu oferă răspunsuri

Un studiu american sugerează că acupunctura poate aduce o ameliorare modestă persoanelor cu dureri lombare, după ce au testat pe 800 de adulți în vârstă, conform Reuters.

Cercetătorii au comparat „îngrijirea obișnuită” cu două planuri de acupunctură: unul standard, cu 11 ședințe în 12 săptămâni, și unul extins, cu cinci ședințe suplimentare de întreținere. După șase și 12 luni, ambele grupuri de acupunctură au raportat dureri și dizabilități reduse comparativ cu grupul care a primit îngrijire obișnuită, aproximativ 40% dintre participanți înregistrând o ameliorare de cel puțin 30%.

Însă sesiunile suplimentare de întreținere nu au adus beneficii suplimentare, iar îmbunătățirea a fost mai modestă decât în studiile similare din Australia și SUA. Rezultatele au confirmat faptul că acupunctura poate ajuta, dar beneficiile sale sunt limitate.

Efectul poate fi influențat de așteptările pacienților

O observație importantă a studiului este că unele beneficii raportate ar putea fi legate de experiența tratamentului și de așteptările participanților, mai degrabă decât de efectul acupuncturii în sine. Studiile cu tratamente simulate sau placebo au arătat efecte similare, sugerând că atenția primită și încrederea în tratament joacă un rol semnificativ.

Comparativ, programele holistice de reabilitare minte-corp par să ofere reduceri mai mari ale durerii și dizabilității fără costuri sau riscuri suplimentare. Studiile australiene și americane au demonstrat că terapiile care combină fizioterapia, educația despre durere și tehnicile de terapie prin conversație pot produce rezultate mai consistente decât acupunctura.

Analizele economice arată, de asemenea, că aceste abordări pot fi mai eficiente din punct de vedere al costurilor, oferind o alternativă sigură și accesibilă pentru gestionarea durerilor lombare.

În lipsa unor alternative accesibile, pacienții continuă să caute acupunctura pentru ameliorarea simptomelor. Deși efectele sunt modeste, terapia poate oferi un confort real și este considerată sigură. Specialiștii recomandă însă ca pacienții să fie informați cu privire la toate opțiunile disponibile și să discute cu medicul înainte de a alege un tratament.