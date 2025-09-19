€ 5.0695
|
$ 4.2820
|
 
Data publicării: 12:26 19 Sep 2025

Merită să apelați la acupunctură pentru dureri? Un nou studiu oferă răspunsuri

Autor: Alexandra Curtache
katherine-hanlon-QgcdtM9rA5s-unsplash Foto: Unsplash
 

Un nou studiu american sugerează că acupunctura poate aduce o ameliorare modestă persoanelor cu dureri lombare, principala cauză de invaliditate la nivel mondial.

Un studiu american sugerează că acupunctura poate aduce o ameliorare modestă persoanelor cu dureri lombare, după ce au testat pe 800 de adulți în vârstă, conform Reuters.

Cercetătorii au comparat „îngrijirea obișnuită” cu două planuri de acupunctură: unul standard, cu 11 ședințe în 12 săptămâni, și unul extins, cu cinci ședințe suplimentare de întreținere. După șase și 12 luni, ambele grupuri de acupunctură au raportat dureri și dizabilități reduse comparativ cu grupul care a primit îngrijire obișnuită, aproximativ 40% dintre participanți înregistrând o ameliorare de cel puțin 30%.

Însă sesiunile suplimentare de întreținere nu au adus beneficii suplimentare, iar îmbunătățirea a fost mai modestă decât în studiile similare din Australia și SUA. Rezultatele au confirmat faptul că acupunctura poate ajuta, dar beneficiile sale sunt limitate.

Efectul poate fi influențat de așteptările pacienților

O observație importantă a studiului este că unele beneficii raportate ar putea fi legate de experiența tratamentului și de așteptările participanților, mai degrabă decât de efectul acupuncturii în sine. Studiile cu tratamente simulate sau placebo au arătat efecte similare, sugerând că atenția primită și încrederea în tratament joacă un rol semnificativ.

Comparativ, programele holistice de reabilitare minte-corp par să ofere reduceri mai mari ale durerii și dizabilității fără costuri sau riscuri suplimentare. Studiile australiene și americane au demonstrat că terapiile care combină fizioterapia, educația despre durere și tehnicile de terapie prin conversație pot produce rezultate mai consistente decât acupunctura.

Analizele economice arată, de asemenea, că aceste abordări pot fi mai eficiente din punct de vedere al costurilor, oferind o alternativă sigură și accesibilă pentru gestionarea durerilor lombare.

În lipsa unor alternative accesibile, pacienții continuă să caute acupunctura pentru ameliorarea simptomelor. Deși efectele sunt modeste, terapia poate oferi un confort real și este considerată sigură. Specialiștii recomandă însă ca pacienții să fie informați cu privire la toate opțiunile disponibile și să discute cu medicul înainte de a alege un tratament.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acupunctura
dureri
dureri lombare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Nou partid suveranist pe scena politică. Bogdan Chirieac explică cine ar fi beneficiarii și pierzătorii
Publicat acum 10 minute
Taxele vamale impuse de Trump afectează deja Germania
Publicat acum 12 minute
Merită să apelați la acupunctură pentru dureri? Un nou studiu oferă răspunsuri
Publicat acum 21 minute
Premierul interimar al Nepalului promite să remedieze eșecurile care au dus la protestele Generației Z
Publicat acum 56 minute
Copiii românilor din diaspora: între șansa globală și rădăcini. Dialog cu psihologul Radu Leca
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 13 ore si 56 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close