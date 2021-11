Meghan Markle, făcută de rușine de Rick Hoffman. Fotografia RARĂ care-i poate crea probleme Ducesei

Rick Hoffman, celebrul actor din serialul "Suits", a făcut publică o fotografie rară, în care apare alături de Meghan Markle.

Rick Hoffman și Meghan Markle au jucat împreună în ”Suits”, iar cei doi par să fi avut o relație frumoasă. De curând, actorul a făcut publică o fotografie nemaivăzută, în care ducesa de Sussex, care a jucat rolul lui Rachel Zane în celebrul serial, apare stând la masă, în timp ce râde și savurează un pahar cu vin.

"Zile bune", a scris actorul care i-a dat viață avocatului Louis Litt în dreptul imaginii inedite, în care și el ține în mână un pahar cu alcool.

Deși actrița pare să fi legat prietenii pe platourile de filmare de la "Suits", de când s-a căsătorit cu prințul Harry, ea s-a îndepărtat de colegi, iar acest lucru era susținut și de Patrick J. Adams, cel care a jucat rolul iubitului lui Meghan Markle în celebrul serial.

Meghan Markle s-a îndepărtat de colegii din serial

Patrick J. Adams, cel care i-a fost partener lui Meghan Markle, a mărturisit că a fost prea intimidat pentru a o contacta pe actriță după ce s-a căsătorit cu Prințul Harry, potrivit peroz.ro

În cadrul unui interviu, actorul din Suits a declarat că viața ei s-a schimbat complet de când a devenit ducesa de Sussex, iar apoi s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Aceste schimbări spectaculoase l-au împiedicat, însă, să o mai contacteze

"Sincer să fiu, sunt intimidat. Nu am nicio îndoială că aș fi putut să pun mâna pe telefon și să o sun, dar nu știu ce aș putea să-i spun. După ce s-au născut copiii noștri, am schimbat câteva mesaje și ne-am trimis cadouri, însă sunt un pic speriat. Cred că e o teamă pură", a declarat Patrik J. Adams, potrivit The Mirror.

Actorii din "Suits" au rupt tăcerea despre Meghan Markle, după interviul cu Oprah. Cum este, de fapt, ducesa de Sussex

Producătorul serialului, Aaron Korsh, a sărit în apărarea ducesei de Sussex și a adresat numai cuvinte de laudă la adresa ei.

"Meghan Markle nu este un monstru. Este o femeie puternică, cu o inimă bună, care încearcă să îşi croiască drumul într-o situaţie de neimaginat", a scris acesta pe rețelele de socializare.

Patrick Adams, fostul partener de film al lui Meghan a condamnat Familia Regală pentru amplificarea agresiunilor asupra fostei sale colege și a susținut că Harry și Meghan au fost, în realitate, forțați să plece din Marea Britanie, pentru a-și proteja sănătatea.

"Mă îmbolnăvisem când citeam la nesfârşit postări rasiste care ajungeau în toate tipurile de mass-media din Marea Britanie şi din lume. Ştiam că Meghan era mai puternică decât au realizat unii. Ştiam că oamenii vor regreta că au subestimat-o. Este obscen că familia regală promovează acuzaţiile de intimidare împotriva unei femei care în esenţă a fost forţată să plece din Marea Britanie pentru a-şi proteja sănătatea mintală şi propria familie", a scris și Patrick Adams.