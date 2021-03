Meghan Markle are deja un cadou pentru fetița ei. L-a cumpărat înainte de a-l cunoaște pe prințul Harry. FOTO

Se pare că Meghan Markle și-a dorit din totdeauna o fetiță. Potrivit The Mirror, ducesa, în vârstă de 39 de ani, are deja un cadou pregătit pentru fiica ei, cadou pe care l-a cumpărat cu mult timp în urmă, înainte de a-l cunoaște pe prințul Harry.

Într-un interviu din 2015, cu aproape un an înainte ca Meghan să înceapă să se întâlnească cu prințul Harry, actrița de atunci din Suits a dezvăluit că tocmai achiziționase un ceas Cartier în valoare de 4.800 de lire sterline (5 500 de Euro) pe care intenționează să îl ofere fiicei sale.

„Am râvnit întotdeauna ceasul Cartier French Tank. Când am aflat că Suits fusese stabilit pentru al treilea sezon, situație care, la vremea respectivă, se simțea ca o piatră de hotar, am cumpărat ceasul. L-am gravat pe spate, „Către M.M. De la M.M.” și intenționez să i-l dăruiesc fiicei mele într-o zi.”, a mărturisit Meghan pentru revista Hello.