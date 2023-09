Meci România - Kosovo. „Ce s-a întâmplat, de fapt. Dacă focalizezi, ai impresia că e nenorocire. N-a fost! Uitați-vă în fotografie!” / foto în articol

Narcisa Iorga a fost la meciul România - Kosovo de marți seară.

Meciul dintre naţionala de fotbal a României şi selecţionata Kosovo, întrerupt în minutul 18, la scorul de 0 - 0, din cauza manifestărilor suporterilor români, marţi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024, s-a reluat după o pauză de mai bine de 40 de minute.



Fanii au aruncat în minutul 18 cu torţe în spatele porţii kosovarului Arijanet Muric, astfel că arbitrul francez Willy Delajod a decis să întrerupă jocul.



Suporterii au aruncat cu petarde şi au desfăşurat un banner '„Basarabia e Romania, Kosovo e Serbia, la care nu au renunţat în ciuda faptului că Ianis Hagi şi Nicolae Stanciu au mers să discute cu fanii.

„De când numele Serbiei este mesaj discriminatoriu? Am fost aseară la meciul România - Kosovo. Am stat la peluză, la vreo 20 de metri de zona celor care sunt făcuți vinovați de întreruperea meciului. Vă spun cu toată responsabilitatea: nu e dracul chiar atât de negru. Am văzut totul, de aproape, inclusiv comportamentul portarului albanez din Kosovo. Nu mi-a plăcut că tribunele, nu doar peluza ponegrită, au huiduit imnul oaspeților.

Oricât aș susține că provincia Kosovo nu este stat, bazându-mă pe documentare și pe experiența mea de jurnalist de război în fosta Iugoslavie, dezaprob comportamentul acesta. Însă de aici până la a numi act de huliganism fapul că peluza a scandat în mod repetat numele statului Serbia, e cale lungă. Albanezii din Kosovo s-au simțit lezați auzind din mii de piepturi numele Serbiei.

Când ai noștri sunt jigniți în toate felurile de către spectatorii din Europa, ce facem? Ne luăm jucăriile și plecăm de pe teren? Sare UEFA să ne apere? Nu. Strângem din dinți și mergem mai departe. În stadion s-a strigat în mod repetat Serbia, Serbia. Nu i-a jignit nimeni pe albanezi. A, nu suportă să audă numele țării pe care au ciuntit-o... Nasol, ce să zic?!

Țin să precizez că fotbaliștii albanezi din Kosovo au părăsit terenul, la îndemnul portarului, iar nu așa cum au prezentat comentatorii sportivi, că arbitrul ar fi evacuat terenul. Arbitrul a fost pus în fața faptului împlinit și a fluierat întreruperea meciului în timp ce albanezii ieșeau de pe teren.

Au făcut acest gest când a fost aruncată o fumigenă în teren, în timp ce în peluză s-au aprins alte 2. Atâtea au fost: 3 fumigene în peluză. Aveți imaginea captată din locul unde am stat eu. Sigur, dacă focalizezi și transmiți la tv prim planuri, ai impresia că e nenorocire. N-a fost! Uitați-vă în fotografie și vedeți cât de calme erau tribunele. Da, este o problemă că suporterii au intrat cu fumigene în stadion, mai ales că s-a făcut control la intrare. Dar, balamucul care s-a creat, cu întreruperea meciului timp de 40 de minute, nu a avut ca scânteie fumigena, ci faptul că tribuna a scandat numele Serbiei și apoi, în tăcere, au fost afisate 2 bannere cu textele Basarabia e România, și, în limba sârbă, Kosovo e Serbia.

Vai, dragă! Păi, se poate?! S-a bășicat și UEFA. Speakerul stadionului nu mai avea voie nici să pronunțe numele Serbiei, în apelurile ca spectatorii să nu mai scandeze. Spunea așa: ”Vă rugăm să nu mai scandați numele țării vecine”

Și dacă se scanda Bulgaria, ce avea? Sau Ucraina. Sau dacă adaptau plăcuța suedeză la Kosovo, era mai bine? Că doar Iohannis a zis că nu e nicio problemă, că se strigă public obscenități...Kosovo este un stat nerecunoscut de România. Meciul era disputat de România. Un non-sens, dacă ar fi după mine, dar, în fine! Să zicem că nu aveam de ales. Totuși, să fie blamați spectatorii care au exprimat o opinie, vorba lui Iohannis, mi se pare prea mult.

După ce albanezii au fost rugați în genunchi să revină pe teren, știți ce-au făcut? Au venit și au tras ostentativ multe ”goluri” în poarta în spatele căreia se afla peluza cu care intraseră în conflict. Ostentativ! Am văzut portarul când le-a făcut semn să înceteze, după ce coechipierii săi au tras, cu sete, vreo 10 -15 șuturi în poartă. Adică, ia să vedeți voi ce vă omorâm cu goluri! Cică erau la încălzire, pentru reluarea meciului. După asta, kosovarii se apropiau de marginea terenului și priveau provocator peluza. Între teren și peluză erau deja desfășurați jandarmi. Tribuna nu a mai reacționat. Apoi, când au comis un fault asupra lui Stanciu, kosovarii au sărit la bătaie, chiar sub nasul spectatorilor care scandaseă numele Serbiei. Ce trebuia să fi făcut jucătorii noștri? Să iasă de pe teren? Nu! Le-au dat două goluri, însă lăsați-mă cu condamnarea românilor care au scandat aseară numele Serbiei!”, a scris Narcisa Iorga pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News