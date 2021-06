Mașina cadou de logodnă a Prințesei Diana s-a vândut cu 47.000 lire

Autoturismul Ford Escort pe care Prințul Charles i l-a oferit drept cadou de logodnă Prințesei Diana în 1981 a fost vândut pentru 47.000 lire, transmite tabloidul The Sun. Mașina de a treia generație cu motor pe benzină de 1600 cmc a fost folosită de Lady Di până în august 1982, la scurt timp după nașterea Prințului William.

Mașina are peste 133.000 kilometri la bord și are numărul original de înmatriculare: „WEV 297W”. Vopseaua este la rândul său cea originală, de culoare argintie, iar autoturismul are până și unitatea radio cu care a fost fabricată. Deținătoarea mașinii, Tina Kirkpatrick, a condus-o vreme de 20 de ani și nu le-a spus vecinilor din satul în care trăia a cui i-a aparținut în trecut automobilul.

„Oamenii mă întrebau de ce am mașina aceasta și le spuneam că a fost mașina cu care am luat permisul de conducere”, a transmis Tina. Autoturismul a fost vândut la o licitație din Colchester, Essex, către un cumpărător sud-american care a dorit să rămână anonim. Cu cele 12 procente percepute drept comision, mașina de 40 de ani s-a vândut cu 52.000 lire.

Relația dintre Diana și Charles a fost în atenția publică zeci de ani

Relația dintre Prințesa Diana și Prințul Charles a stat zeci de ani pe primele pagini ale ziarelor și pe buzele tuturor și chiar și după divorț, o mulțime de păreri și zvonuri au apărut în spațiul public.

În ciuda neînțelegerilor pe care le-au avut de-a lungul timpului, începutul relației lor a fost unul pasional, cu iubire din partea amândurora, iar asta s-a observat în cadourile pe care Prințul Charles i le-a oferit Prințesei Diana.

Ce se află pe capota mașinii Prințesei Diana

Lewis Rabett a explicat că mașina este într-o condiție perfectă și a dezvăluit că mașina are un detaliu cu totul deosebit.

Pe capotă se află o mică statuetă în formă de broscuță pe care Lady Di a primit-o de la sora sa Sarah Spencer. Se pare că, aceasta a vrut să-i amintească Prințesei Diana de basmul "Broscoiul fermecat".