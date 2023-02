Mărturiile românilor din Turcia despre cutremurul devastator. Trăiesc la doar 17 kilometri de epicentrul seismului. "A durat foarte mult, se legăna totul"

În orașul Gazientep din Turcia trăiesc zeci de români, iar această zonă este aflată la doar 17 kilometri de epicentrul cutremurului cu magnitudinea de 7,8 care a lovit luni dimineață sudul țării. Unii dintre ei au rămas blocați în clădiri cu 24 de etaje, iar alții din fericire au reușit să ajungă până la mașini și să doarmă în autoturisme.

Pentru a putea menține legătura unii cu alții aceștia și-au creat un grup de Whatsapp. Cel puțin până acum, nu există informații că vreunul dintre ei este rănit. Mai mulți dintre aceștia au mărturisit pentru Știrile Pro TV coșmarul prin care au trecut în această dimineață. Cristina Manea Gultekin, spre exemplu, este angajată a universității din Gazientep, iar cutremurul a surprins-o într-o clădire de 24 de etaje.

VEZI ȘI: Alex Maxim, jucător la Gaziantep, a scăpat ca prin minune de cutremurul din Turcia: Mi-au povestit că un minut şi jumătate a durat

"A fost îngrozitor"

"Pur și simplu am sărit din pat, m-am dus la copil în camera copilului, am un băiat de 16 ani, l-am trezit imediat și cu soțul am stat pur și simplu în casă pentru că nu aveam cum să ieșim să luăm ascensorul, sau liftul, sau scările pentru că stăm la etajul 12 într-o clădire foarte înaltă. A fost îngrozitor, cred că a durat mai mult de 1 minut", a povestit Cristina Manea Gultekin, o româncă stabilită în Gaziantep.

După ce a reușit să iasă din clădire familia s-a refugiat în mașină. Soțul Cristinei, medic, a fost chemat la spital.

"Pur și simplu un zgomot asurzitor și clădirea s-a mișcat foarte foarte mult și zgomote, oameni ieșind afară, a fost absolut îngrozitor au căzut lucruri, s-au crăpat și pereții, dar nu atât de mult ca în alte părți, aici în oraş multe clădiri au fost absolut demolate, multă lume a rămas fără case, este un du-te-vino încontinuu, toată lumea stă în mașini afară nimeni nu vrea să intre în casă, mulți se duc la moschee pentru că au făcut locuri special pentru cei care vor să scape și este o panică generală”, a povestit Cristina Manea Gultekin.

"A durat foarte mult cutremurul"

Teodora, o altă româncă stabilită în Gaziantep, a povestit că dormea atunci când a început cutremurul.

"Eram acasă dormeam, ne-am trezit brusc, se legăna toată casa, lustra totul, era foarte nasol. Se legăna totul, ne-am speriat foarte tare, a durat foarte mult cutremurul, undeva la 40 şi ceva de secunde, după prima replică a mai urmat tot așa foarte mult, a durat foarte mult. Ne-am speriat rău și restul familiei noastre s-au speriat foarte rău, foarte multă lume a coborât jos, ne-am mutat în maşină și ne-am dus către un câmp deschis ceea ce foarte multă lume a făcut, era un trafic infernal. După aceea ne-am mai liniștit și ne-am întors treptat acasă”, a spus Teodora, o altă româncă stabilită în Gaziantep.

În acest oraș pagubele sunt devastatoare, multe clădiri fiind distruse în totalitate. De altfel, unele dintre bastioanele din părțile de est, sud și sud-est ale castelului istoric Gaziantep, un sit aflat în patrimoniul mondial UNESCO din Turcia, au fost distruse de cutremur, iar resturile au fost împrăștiate pe șosea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News