Alex Maxim, jucător la Gaziantep, a scăpat ca prin minune de cutremurul din Turcia: Mi-au povestit că un minut şi jumătate a durat

Fotbalistul se afla într-o minivacanţă în Germania, profitând de câteva zile libere primite de la club.

”Eu sunt în Germania, e totul ok. Am aflat când m-am trezit… am avut liber după meciul pe care l-am jucat. Majoritatea jucătorilor sunt plecaţi din oraş, dar ţinem legătura cu cei de acolo.

Lucrurile nu sunt ok, nu ştiu nici eu foarte multe.

M-am trezit puţin în şoc, am avut două milioane de mesaje pe telefon. Nu ştiam ce se întâmplă. Toată lumea de la club e ok, din ce am înţeles, dar în rest nu ştiu foarte multe lucruri.

Am vorbit cu familia, m-au sunat toţi să vadă dacă sunt ok. Unii dintre ei credeau că sunt în Turcia, verişoare, unchi… nu ştiau că sunt plecat.

Din câte am înţeles e totul închis, aeroportul este închis. Probabil în următoarele două-trei zile nu avem cum să zburăm. Nu se pune problema de fotbal în perioada următoare, vă daţi seama.

Vedem ce se întâmplă, nu ştim. De o oră stau pe telefon. Mulţumesc lui Dumnezeu, dar am prieteni acolo, am colegi care erau acolo.

Mi-au povestit că un minut şi jumătate a durat… toată lumea e în stradă, nu au voie să se întoarcă în case”, a spus Maxim, pentru as.ro.

Torje era în Turcia, dar la distanţă faţă de epicentru

"Eu sunt în Ankara. S-a simțit și la noi, mai ales cel de după-amiază. Tragedie mare, vă dați seama. Foarte multe decese, foarte mulți oameni dispăruți. E clar că nu se poate juca în momentele astea. Sunt sportivi dispăruți. cel puțin o săptămână nu se va juca.

Prioritar este acum să fie salvați cât mai mulți oameni și să fie ajutați și cei care au pierderi materiale. Sincer să fiu, de abia adormisem, că am avut meci ieri. Nu am simțit noaptea.

Mă bucur pentru Maxim că nu era acolo, e o tragedie mare, el stă foarte aproape de locul unde a fost epicentrul. Cu natura e greu să te pui", a spus Gabi Torje, la Liga Digisport.

