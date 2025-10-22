€ 5.0832
Data actualizării: 11:40 22 Oct 2025 | Data publicării: 11:05 22 Oct 2025

Mărturii tulburătoare ale unei mame care a născut la „spitalul ISIS” din Constanța: Mi-au pus copilul inert pe piept
Autor: Iulia Horovei

copil mama nastere sarcina gravida insarcinata
 

O femeie care a născut la spitalul privat din Constanța, unde, acum două săptămâni, o mamă și-a pierdut viața după naștere, a dezvăluit detalii șocante despre experiența sa acolo.

Spitalul privat din Constanța, unde a murit Mădălina, tânăra de 29 de ani, era cunoscut printre cadrele medicale din oraș ca „spitalul ISIS”, potrivit unei femei care a născut acolo.

Povestea femeii e tulburătoare. Aceasta a declarat că sarcina, în general, era una fără probleme, însă personalul medical nu a luat decizia corectă, respectiv efectuarea unei cezariene de urgență, procedură care ar fi fost necesară odată cu apariția primelor nereguli. 

Copilul inert, resuscitat direct pe pieptul mamei

„Am ajuns în iarna lui 2022, copilul s-a născut în ianuarie 2023. Sarcina mea era una sănătoasă. Am zis să beneficiez de anumite facilități. Acea poveste: că mi se dă copilul în brațe, că tatăl asistă, că nasc fără mască. 

În a opta oră de travaliu mi s-a rupt apa, iar lichidul amniotic era verde ca un spanac, moment în care eu m-am speriat. A mai durat două ore travaliul - de la incidentul cu lichidul amniotic. După ce s-a născut copilul, mi l-au pus pe piept. Era inert. Iar eu am avut, probabil, un instinct, ca orice mamă. Am început să urlu când mi-am simțit copilul inert, nu scotea niciun sunet, nici nu respira.

Au început manevrele de resuscitare direct pe pieptul meu inițial. Am rămas singură pentru 40 de minute, în aceeași poziție de naștere, fără să fi născut placenta. Eram absolut îngrozită, urlam încontinuu. Nimeni nu venea. Urlam după copil și-i strigam numele, plângeam, eram disperată. La un moment dat, m-am dat jos singură de pe masa de nașteri. Ca în filmele horror, mergeam în patru labe pe holurile spitalului, urlând după copil”, a dezvăluit femeia, la Digi24.

Cunoscut ca „spitalul ISIS”

„Cam la vreo două ore distanță l-am văzut prima oară. Următoarea dată când l-am văzut pe copil a fost la opt ore distanță. Și atunci mi-au zis că s-ar putea să-l trimită la Spitalul Județean. Mergând continuu cu copilul la medici de atunci, mi-au spus că procedura corectă ar fi fost cezariana de urgență.

Medicii și asistentele de acolo (n.r. Spitalul Județean CT) nu erau deloc surprinși când au văzut că e încă un caz de la acest spital. Îi spuneau spitalul ISIS. A fost personal medical care mi-a povestit despre mai multe cazuri, inclusiv alte femei care au murit”, a mai mărturisit femeia.

spital privat constanta
nastere
x close