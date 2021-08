Mărturii dureroase de pe insula Evia, devastată de incendii: Toți ne câştigam existenţa de pe urma acestui pământ

Infernul din Grecia pare să fie departe de sfârșit. Panica a cuprins din nou insula Evia. Vântul fierbinte aprinde noi focare, în zona de nord-vest, nu departe de satul Pefki, distrus de flăcări la sfârşitul săptămânii trecute, relatează PRO TV. Oamenii mărturisesc că sunt devastați, dar spun că vor continua să lupte cu focul până la final.

VEZI ȘI: Imaginile GROAZEI în Grecia. Sute de oameni, înghesuiţi pe feribot pentru a fugi de flăcări - VIDEO

„E dezastru mare. Sunt duse sursele de trai ale oamenilor. Toţi ne câştigam existenţa de pe urma acestui pământ. Unii făceau ulei de măsline. 30 de ani, de 30 de ani a avut nevoie copacul ăsta să dea măsline.”, a spus unul dintre localnici.

„Adunăm răşina din pini. Acum strâng fiare vechi. Ce am acolo mă ţine o zi-două. Iau vreo 30 de euro pe tot ce-am strâns, lapte pentru copii. Am doi copii mici. După aia ce fac?”, a spus un alt localnic atunci când a fost întrebat cu ce se ocupa înainte de izbucnirea incendiilor.

„Suntem singuri. Nu avem nume. Suntem cu toții luptători. Am venit din satele vecine să ajutăm. Nu pleacă nimeni. Nu contează de câte ori ne vor evacua, noi vom sta aici până la final să facem ce putem. Pădurea a ars toată. Casele astea au rămas întregi pentru că oamenii au luptat pentru ele, singuri, fără pic de ajutor, fără pompieri. Cred că mulți oameni vor părăsi insula, pentru că jumătate din insulă e arsă.”, a spus un alt localnic pentru PRO TV.

Un fermier a mărturisit că din cele 50 de capre pe care le avea, doar două au scăpat cu viață. Restul au ars. „E o catastrofă!”, a spus omul îndurerat.

Premierul elen a promis luni seară 500 de milioane de euro pentru insula Evia şi zonele mistuite din Attica, în nordul Atenei.

„Sunt primul care trebuie să-și ceară scuze pentru orice slăbiciune. Înțeleg durerea celor care și-au văzut casele și proprietăţile arzând, frustrarea celor care au fost evacuați din casele lor, chiar și supărarea celor care așteptau ajutorul pe calea aerului fără să poată știi dacă aeronavele sunt mobilizate în alte părți sau condițiile meteo nu le permit să zboare.”, a spus Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei

Locals are struggling to save their homes from wildfires on the Greek island of Evia. Read more here: https://t.co/Tcb3WUXD1a pic.twitter.com/gB72Bo2HY7

Firefighters continue to fight wildfires on the Greek island of Evia.



It's the 8th day wildfires have burned there.



Authorities denounced "insufficient" means to tackle the blazes. pic.twitter.com/2vtoGIp7bX