Martin Scorsese, impresionat de regizorii români: „Îmi plac foarte mult filmele românești”

Martin Scorsese este unul dintre cei mai influenți și respectați regizori din istoria cinematografiei. Născut pe 17 noiembrie 1942 în Queens, New York, Scorsese și-a construit cariera explorând teme precum crima organizată, mântuirea, vinovăția și natura umană.

A lucrat frecvent cu actori precum Robert De Niro și Leonardo DiCaprio, realizând filme legendare precum Taxi Driver (1976), Goodfellas (1990), The Wolf of Wall Street (2013) și Killers of the Flower Moon (2023).

În cadrul unei emisiuni la Festivalul TCM Classic Film, regizorul american a surprins audiența declarând că urmărește cu interes filmele realizate în România și că este impresionat de stilul și viziunea regizorilor români.

Scorsese a adus un omagiu unor cineaști precum Radu Jude, Cristian Mungiu, Cristi Puiu și Corneliu Porumboiu, apreciind perspectivele unice pe care aceștia le aduc pe ecran. Printre filmele care l-au marcat, celebrul regizor a menționat „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”, cel mai recent lungmetraj al lui Radu Jude, despre care a afirmat că „te face să vezi lumea altfel”. De asemenea, a lăudat „Aferim!”, considerându-l o capodoperă alb-negru care reușește să surprindă realități complexe într-un mod cinematografic aparte.

Acest episod a fost tradus de site-ul Cultura la dubă.

„Mai este un tip care se numește Radu Jude… E ceva. În special «Aferim!», pe care l-a făcut în alb-negru, și încă unul, de care sunt destul de sigur că nu-i pe gustul tuturor, «Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii». Ăsta e ceva șocant. E nevoie de stil, conținut politic, cinema, moralitate, lipsa de moralitate, toate pe ecran și apoi le sparge într-o mie de bucăți și dintr-odată vezi lumea altfel”, a declarat Martin Scorsese.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar Radu Jude a distribuit pe rețelele de socializare un fragment din interviul lui Scorsese, afirmând că aceste aprecieri reprezintă „o mare onoare”. Declarațiile regizorului american confirmă din nou impactul puternic pe care cinematografia românească îl are în peisajul internațional, fiind apreciată pentru curajul, autenticitatea și profunzimea temelor abordate.

