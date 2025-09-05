Marian Vanghelie nu-și mai poate vedea fetița timp de 6 luni. Ordin de protecție decis de instanță

Magistrații din Buftea au dat un ordin de protecție pentru o perioadă de șase luni față de Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5.

Marian Vanghelie este acuzat că și-a amenințat cu moartea fosta parteneră, pe Oana Mizil, mama fiicei sale. După ce au fost analizate probele video depuse la dosar, instanța din Buftea a decis ca Marian Vanghelie să primească un ordin de restricție de jumătate de an. Fostul edil venise doar ca să-și vadă copilul, dar vizita s-a transformat într-o adevărată ceartă.

În urma deciziei instanței, Marian Vanghelie nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de Oana Mizil, de fiica lor și de mama Oanei Mizil. Se păstrează această distanță-limită și față de locuința Oanei Mizil și față de școala unde învață copilul.

”Ne-am judecat, ne-am explicat părerile. Am cerut maximul. E o situație dificilă și pentru mine, și pentru fetiță, dar și pentru Marian. Fata e bine acum, a fost un pic speriată” a spus Oana Mizil, conform ȘtirileProTV.

De cealaltă parte, Marian Vanghelie consideră că decizia magistraților este exagerată: ”Voi face apel, știu toate căile de atac, nu mi se pare OK, e o decizie grăbită și la lege trebuie să ne uităm, că nu e normal să se aplice așa. Pentru toate familiile ar trebui diferențiat, pentru fiecare caz în parte”.

Pe pagina sa de Facebook, Oana Mizil a postat un mesaj:

„Îmi doresc ca acest pas să fie înțeles în primul rând ca o protecție a copilului meu și ca o responsabilitate de mamă. Fac apel la respectarea vieții private și la discreție în aceste momente pentru a nu expune și mai mult un copil care merită să fie ferit de presiunea și atenția publică. Nu doresc să transform această situație într-un spectacol, nu voi face declarații suplimentare și voi continua să-mi protejez fiica prin fapte, nu cuvinte”.

Dacă Marian Vanghelie ar încălca ordinul de protecție, ar risca până la 5 ani de închisoare.

