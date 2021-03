Maria Constantin, despre Gabriela Cristea: A cincea soție. Femeie foarte rea

Cântăreața a participat la un joc în care trebuia să-și dea cu părerea despre câteva persoane celebre din showbiz. La un moment dat, artista a luat-o în „vizor” și pe Gabriela Cristea.

„A cincea soție. Dacă eu am fost a șasea, ghici ciupercă ce e? În momentul de față am observat că are problemă cu greutatea. Nu o cunosc personal. Din descrierile fostului soț… îmi spunea că este o femeie foarte rea. Fostul soț mi-a zis, care, din păcate, nu mai este. Asta e din descrierile lui, eu nu știu mai multe.

(...) Am văzut niște filmări recente și am văzut că a luat ceva în greutate, dar asta nu e de judecat, are deja doi copii”, a spus Maria Constantin la emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.