Marea Britanie se oferă să găzduiască un summit privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Data actualizării: 16:34 24 Mar 2026 | Data publicării: 16:32 24 Mar 2026

Marea Britanie se oferă să găzduiască un summit privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Autor: Alexandra Curtache

industrie de aparare Sursa foto: Freepik

Oficialii britanici afirmă despre conferința pe tema securității că ar putea avea loc la Londra sau la Portsmouth.

Țările interesate de redeschiderea Strâmtorii Ormuz se vor reuni în viitorul apropiat cu ocazia unui summit pe tema securității, pe care Marea Britanie s-a oferit să îl găzduiască.

Peste 30 de state susțin inițiativa

Peste 30 de țări, printre care Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Țările de Jos, au semnat o declarație comună prin care se angajează să depună „eforturi adecvate” pentru a asigura securitatea acestei importante rute comerciale.

Un oficial britanic, care a dorit să rămână anonim deoarece nu este autorizat să facă declarații oficiale, a declarat marți că Marea Britanie dorește să contribuie la „formarea acestei coaliții și la crearea unui impuls” pentru a „deschide o rută sigură prin Strâmtoarea Ormuz și a oferi această siguranță transportului maritim comercial”, conform Politico.

NATO și Marea Britanie, în fruntea demersurilor

Aceștia au adăugat că cooperarea dintre partenerii cu viziuni similare ar include o conferință pe tema securității, care ar putea avea loc la Londra sau la Portsmouth, sediul Marinei Regale de pe coasta de sud a Angliei.

Șeful NATO, Mark Rutte, și premierul britanic Keir Starmer par acum să conducă eforturile de reluare a traficului prin strâmtoare, în ciuda scepticismului manifestat de alți aliați.

Citește și: Criză de medicamente: Blocajul din Strâmtoarea Ormuz amenință lanțul de aprovizionare

Opțiuni pentru securizarea rutei maritime

Același oficial britanic a discutat opțiunile pentru securizarea canalului, cum ar fi desfășurarea de sisteme autonome de detectare a minelor de pe o navă-mamă din Golf, recunoscând totodată că acest lucru nu ar fi posibil atâta timp cât nivelul actual al ostilităților continuă.

Aceștia și-au exprimat încrederea că „vom vedea diferite națiuni venind cu diferite oferte pentru a ne sprijini” și că „vom putea găsi, în condițiile potrivite, o coaliție care va fi capabilă să ofere această asigurare industriei transportului maritim comercial”.

