Teheranul transmite că strâmtoarea Ormuz e închisă doar pentru ţările care atacă Iranul

Iranul este dispus să lase navele japoneze să traverseze Strâmtoarea Ormuz, a declarat ministrul iranian de externe Abbas Araghchi pentru agenţia Kyodo într-un interviu publicat sâmbătă şi citat de AFP.

Japonia depinde de importurile de petrol brut provenind din Orientul Mijlociu, iar cea mai mare parte a acestora tranzitează Strâmtoarea Ormuz, cale comercială crucială pentru aprovizionarea cu carburant.

Practic, Iranul a blocat accesul în strâmtoare ca răspuns la loviturile efectuate de Israel şi SUA, făcând ca ţările dependente de această rută maritimă să caute alternative şi să-şi utilizeze rezervele.

"Noi nu am închis strâmtoarea. Din punctul nostru de vedere, strâmtoarea este deschisă", a spus Araghchi într-un interviu telefonic acordat vineri agenţiei nipone Kyodo.

"Aceasta nu este închisă decât navelor care aparţin inamicilor noştri, ţările care ne atacă. Cât despre alte ţări, navele lor pot traversa strâmtoarea", a asigurat el, potrivit unei transcrieri mai complete în persană a interviului, publicată pe contul Telegram al lui Araghchi.

Aceste ţări, între care Japonia, trebuie doar să "contacteze" Iranul pentru a discuta modalităţile de trecere, pentru ca aceasta să se facă în condiţii de siguranţă, a adăugat şeful diplomaţiei iraniene.