Marea Britanie pregătește un plan de consolidare a Flancului Estic

Marea Britanie va prezenta în curând planuri de consolidare a flancului estic al Europei.

Marea Britanie este pe deplin angajată să își joace rolul în consolidarea apărării flancului estic al Europei, după ce Polonia a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian, scrie Reuters.

„Marea Britanie este pe deplin angajată să își joace rolul în cadrul misiunii Eastern Sentry a NATO, în urma încălcărilor imprudente și periculoase ale spațiului aerian de către Rusia”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

„Vom oferi în curând detalii suplimentare despre contribuția Forțelor Armate ale Regatului Unit”, a spus purtătorul de cuvânt.

