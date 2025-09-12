NATO lansează operațiunea „Santinela Estică“, pe fondul incursiunilor dronelor ruse în spațiul aliat. Update: MApN, precizări

Update:

Ministerul Apărării Naționale a transmis un comunicat de presă, vineri seara, după anunțul lui Mark Rutte.

Operația NATO Eastern Sentry, anunțată de secretarul general al NATO și de comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm și rapid la incidentele în care drone ale Federației Ruse au încălcat spațiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situațiile din România - unde fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul național, precum și evenimente similare în alte state aliate de pe flancul estic.

Noua operație este dedicată apărării teritoriului aliat, de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră, și demonstrează coeziunea și unitatea NATO în fața amenințărilor tot mai complexe, dar și capacitatea Alianței de a reacționa rapid și eficient.

România a susținut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic, obiectiv reflectat în înființarea celor opt grupuri de luptă și în măsurile de vigilență sporită adoptate la nivel aliat. Evaluările și analizele de securitate prezentate de România, cu privire la amenințările generate de utilizarea dronelor, au contribuit în mod decisiv la întărirea măsurilor de apărare și descurajare pe flancul estic.

Ministerul Apărării Naționale mulțumește aliaților pentru sprijinul constant și pentru contribuția lor la consolidarea posturii de apărare și descurajare, reafirmând angajamentul României de a participa activ la implementarea noii operații NATO.

Știrea inițială:

NATO a lansat vineri o nouă misiune pentru a consolida apărarea flancului estic al Europei ca răspuns la incursiunile recente ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez, a declarat secretarul general Mark Rutte, citat de Reuters.

„Este iresponsabil și inacceptabil. Nu putem permite dronelor rusești să intre în spațiul aerian al aliaților”, a spus Rutte, anunțând operațiunea „Eastern Sentry” („Santinela Estică”).

Misiunea, care începe vineri seara, va implica o gamă largă de resurse, integrând baze aeriene și terestre.

Aliații, inclusiv Danemarca, Franța, Regatul Unit și Germania, și-au anunțat până acum participarea la misiune, iar alții urmează să se alăture, a spus Rutte.

Cel mai important comandant al NATO, Alexus Grynkewich, a declarat că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul alianței.

„Polonia și cetățenii din întreaga Alianță ar trebui să fie siguri datorită reacției noastre rapide de la începutul săptămânii și a anunțului nostru semnificativ de astăzi”, a spus el.

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se reunește astăzi, la cererea Poloniei, pentru a discuta incidentul.

Răspunzând comentariului lui Trump de joi, potrivit căruia incursiunea ar fi putut fi un accident, premierul polonez Donald Tusk a scris pe X: „Ne-am fi dorit și noi ca atacul cu dronă asupra Poloniei să fi fost o greșeală. Dar nu a fost. Și știm asta.”

Trump a declarat într-un interviu pentru Fox News vineri că răbdarea sa cu președintele rus Vladimir Putin „cam se epuizează și se epuizează repede”, dar nu a amenințat cu noi sancțiuni în legătură cu războiul.

După condamnarea fermă a Rusiei de către liderii europeni în urma incidentului, Germania a anunțat că a prelungit patrularea aeriană deasupra Poloniei și a convocat vineri ambasadorul rus.

