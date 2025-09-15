Marea Britanie convoacă ambasadorul Rusiei după încălcările spațiului aerian al NATO

Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, a anunțat luni Ministerul britanic de Externe, după ce, săptămâna trecută, Rusia a încălcat spațiul aerian al NATO, potrivit Reuters.

Miercurea trecută, Polonia a doborât drone rusești, fiind prima acțiune de acest fel a unui stat membru NATO de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Câteva zile mai târziu, România a ridicat avioane de luptă după ce o dronă rusească i-a pătruns în spațiul aerian.

Încălcările spațiului aerian al NATO au fost „total inacceptabile”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe, adăugând că Regatul Unit este solidar cu aliații săi din NATO în condamnarea „acțiunilor nesăbuite”.

„Rusia ar trebui să înțeleagă că agresiunea sa continuă nu face decât să consolideze unitatea dintre aliații NATO și hotărârea noastră de a sprijini Ucraina, iar orice noi incursiuni vor fi din nou întâmpinate cu forță”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Ambasada Rusiei la Londra nu a răspuns solicitării de comentarii.

