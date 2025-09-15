Data publicării:

China, deranjată de cerința lui Trump pentru țările membre NATO: Vom riposta ferm

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

China acuză SUA de "subminarea regulilor comerciale" după ce Trump a făcut presiuni asupra ţărilor NATO.

Guvernul chinez a acuzat luni SUA de "subminarea gravă a regulilor comerciale internaţionale" după ce preşedintele american Donald Trump a cerut ţărilor NATO să impună tarife de 100% Chinei pentru ca Beijingul să facă presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează EFE și Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că "acţiunile SUA constituie o intimidare unilaterală tipică şi o coerciţie economică".

Lin a afirmat că comportamentul SUA "ameninţă securitatea şi stabilitatea lanţurilor industriale şi de aprovizionare globale".

"Poziţia Chinei cu privire la criza ucraineană este consecventă: dialogul şi negocierea transparente sunt singura soluţie viabilă", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Lin a avertizat că, "dacă drepturile şi interesele legitime ale Chinei sunt subminate", guvernul chinez "va riposta ferm şi va proteja ferm suveranitatea, securitatea şi interesele sale de dezvoltare".

"China are o influenţă puternică asupra Rusiei, iar aceste tarife vamale puternice ar zdrobi această influenţă", a declarat Trump pe reţelele de socializare. "Dacă NATO face ce spun eu, RĂZBOIUL se va încheia rapid şi toate acele vieţi vor fi salvate. Dacă nu, nu fac decât să-mi piardă timpul, pe lângă timpul, energia şi banii Americii", a concluzionat el.

De la izbucnirea războiului din Ucraina, Beijingul a menţinut o poziţie ambiguă, cerând respectarea integrităţii teritoriale a ţărilor, inclusiv a Ucrainei, şi a "preocupărilor legitime" ale tuturor părţilor, referindu-se la Rusia, o ţară cu care şi-a aprofundat schimburile în ultimii ani.

