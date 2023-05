Marcel Ciolacu invită sindicaliștii la negocieri: Să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală

În contextul în care luni dimineață sistemul de educație din România va intra în grevă, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat că îi așteaptă în acet weekend la negocieri pe sindicaliști.

„Sunt dispus să discut, în orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învățământ și să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală. Am vorbit și cu premierul Ciucă și am garanția că are o disponibilitate similară la dialog.

Sper că liderii sindicali înțeleg că această grevă produce haos nu numai în activitatea școlii, ci și în viețile a milioane de familii. Credința mea sinceră este că putem fi toți capabili să punem pe primul plan responsabilitatea și luciditatea.

Există cu siguranță soluții la care putem ajunge cu calm și rațiune, în timp ce copiii își văd liniștiți de școală. Cred că asta așteaptă românii și de la liderii politici, și de la cei sindicali“, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Care sunt revendicările profesorilor

- Majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic;

- Instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;

- Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic;Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ;

- Acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.);

- Creșterea anuală a investițiilor în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii;

- Renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației“.

