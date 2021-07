Makalu Shisha, aroma "5 to go" pentru cafea, UNICĂ în lume. Radu Savopol, povestea uimitoare: E aroma PERFECTĂ!

Radu Savopol, CEO 5 to Go, a vorbit despre inovație și lucrurile care-l inspiră, în exclusivitate pentru DC NEWS.

"Cred că ce mă provoacă și mă face uneori că nu dorm sau să mă gândesc foarte mult în călătoriile mele e inovația. Aș vrea să fiu inovator în ceea ce fac, poate în produse, poate în concepte, în modul de a dezvolta business-ul.

Îmi doresc mult să inovez și pentru asta mă chinui foarte mult. De la a crea un produs pe care nu-l are nimeni în lume... și am reușit!

Am reușit și chiar pe plan internațional de a veni cu produse care nu existau", a declarat Radu Savopol, în exclusivitate pentru DC NEWS, în emisiunea "Interviuri care Inspiră by Claudia Țapardel".

Inovație genială la 5 TO GO

"Acum, un exemplu, am reușit cu două companii mari de sirop de cafea din lume, care fac de 150 de ani siropuri, sunt lideri în lume. Eu am reușit să fac un sirop pe care ei nu-l au.

O aromă care se numește Makalu Shisha și este o aromă de pus în cafea pe bază de narghilea și măr verde, care este perfectă. O avem de un an și ceva în restaurante, a scris și National Geografic despre poveste și brand, marca înregistrată Makalu Shisha este al cincilea vârf din lume, Makalu, și cifrele din înălțimea muntelui dau 25 împărțit la 5 - 5. E 8 cu 2 cu 8 cu 5... nu mai știu exact, dar cifrele din înălțimea muntelui fac 25 împărțit la 5, fac 5, ca să-ți dai seama cum am creat un brand în jurul unui sirop pe care nu-l are nimeni.

E o aromă perfectă!", a completat el.

Cel mai mare sacrificiu pentru succes: Nu ai cum altfel

"Sunt oameni care m-au inspirat şi care mi-au spus, gen Marian Alecu, "Băi, Radu, dacă vrei să reuşeşti să faci ceva, nu ai cum să gândeşti 20-30 de locaţii, trebuie să gândeşti mare". Acolo a fost momentul când am gândit business-ul mult mai amplu, lucru ce a venit la pachet cu dormit prin aeroporturi, dormit în maşină, drumuri de mii de kilometri într-o zi. În ultimul an, cred că am făcut 65.000 de kilometri în România. Nu am stat şi nu stau", a spus Radu Savopol.

"Un sacrificiu care vine la pachet. Nu ai cum altfel"

"Nu sunt căsătorit. Am neglijat foarte mult, în ultimul timp, şi familie şi prietenei. Nu ai cum. Pentru mine, ziua are 24 de ore, mai trebuie să şi dormim. Este un sacrificiu care vine la pachet. Nu ai cum altfel. La nivelul ăsta, când vrei să creşti şi încă business-ul depinde de tine, nu îţi poţi permite luxul de a pleca la ora 17.00 - 18.00 de la birou şi de a veni la ora 10.00. Nu există aşa ceva. Astea sunt doar nişte poveşti aşa de succes.

Ies din casă la 7.30 şi ajung acasă în jur de 20.00 - 20.30. Am avut o perioadă scurtă când am amestecat business-ul şi întâlnirile pe weekend şi mi-am dat seama că, dacă fac pasul ăsta, s-a dus tot. Am reuşit să ţin sâmbetele, duminicile cât mai libere pentru odihnă, familie. (...) Partea de alocare timp familie, cred că ăla a fost cel mai mare sacrificiu, cred că acolo s-a tăiat cel mai mult. Şi prietenii pentru că nu mai ai timp", a mai spus fondatorul "5 to go".

"Nu mai puteam"

"Am reuşit să îmi iau, acum, de două-trei săptămâni, un project manager şi un asistent manager lângă mine. Nu mai puteam. Suprapuneam întâlnirile, nu mai aveam randament. Ziua de luni, care era pentru birou, devenise un talmeş balmeş pentru ca toată lumea voia să vină să mă vadă, să stăm de vorbă, să ne vândă diverse", a mai spus acesta.

Vezi mai multe în video: