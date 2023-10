Maia Sandu vorbește de „cel mai periculos moment de la obținerea independenței“. Ce presupune Strategia Securității Naționale a Republicii Moldova

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a prezentat, la ședința Consiliului Suprem de Securitate, proiectul Strategiei Securităţii Naţionale. Acesta se bazează pe trei obiective principale, în contextul „celui mai periculos moment de la obținerea independenței“, conform Deschide.

„Primul obiectiv: vom proteja și garanta siguranța cetățenilor. R. Moldova trebuie să-și poată proteja populația, ceea ce înseamnă că trebuie să tratăm securitatea națională mai responsabil, mai serios și cu mai multă pregătire, decât cum am făcut-o în ultimii 30 de ani. Al doilea: vom crea un stat puternic și respectat. Vom acționa cu respect față de țările lumii și vom cere să fim respectați inclusiv de Rusia, care încearcă să ne submineze democrația. Vom consolida statul ca să fim cu adevărat independenți. Și al treilea obiectiv: vom adera la UE, unde pacea este garantată. În familia europeană ne vom bucura de siguranță și respect. Îndeplinirea celor trei obiective e o misiune comună a instituțiilor statului și cetățenilor”, a declarat șeful statului.

Republica Moldova, sub amenințarea destabilizării

„Ani la rând, R. Moldova a fost sub atacul corupților, al unor grupuri criminale, sub șantajul constant din partea Rusiei. De când Rusia a declanșat un război total împotriva Ucrainei, R. Moldova este sub amenințare de destabilizare și sub riscul real de a fi următoarea dacă Ucraina cade. În tot acest timp, în R. Moldova au fost și mai sunt persoane care contribuie la aceste atacuri. Sunt gata să vândă azi siguranța și pacea moldovenilor pentru propriul interes. Să nu ne facem iluzii, aceste atacuri nu vor înceta. Datoria noastră e să fim mai pregătiți de ele ca moldovenii să fie în siguranță acasă. Vedem cu Kremlinul încearcă să ne umilească și să ne decidă destinul prin șantaj economic, energetic, militar, prin dezinformare și minciuni”, a subliniat Maia Sandu.

Maia Sandu vrea creșterea bugetului de securitate și apărare

„R. Moldova e o țară mică, dar nu vom permite să fie umilită. Vom spori investițiile în domeniul apărării și securității naționale. Bugetul de securitate trebuie majorat, pentru că e o investiție necesară pentru a descuraja ingerințele externe. Neutralitatea nu înseamnă să stăm pasivi și neajutorați, dar să construim o armată cu care cetățenii să se mândrească. Ne pare că acest lucru costă mult, dar viața nu are preț”, a declarat șeful statului.

Parteneriatul cu România

„Totodată, trebuie să fim parte și să dezvoltăm parteneriate de securitate cu cei mai puternici parteneri. UE rămâne unul dintre pilonii de bază ai securității în Europa. În acest context, apreciem parteneriatul nostru strategic privilegiat, profund și multidimensional cu România în domeniul securității și apărării. Consolidarea acestui parteneriat este esențială pentru îndeplinirea dezideratului nostru de aderare la UE și pentru asigurarea securității țării pe termen lung. Vom dezvolta un parteneriat strâns și cu Ucraina, cu care rămânem solidari și suntem prieteni. Securitatea Europei se bazează pe cooperare și pe NATO. Vom continua să consolidăm parteneriatul cu Alianța pentru a întări armata”, a notat Maia Sandu.

„Pacea și bunăstarea copiilor noștri este în mâinile noastre. Să ne unim eforturile - instituțiile statului, societatea civilă, cetățenii, ca dintr-o țară mică și fragilă să devenim un stat puternic, modern, rezilient și european, capabil să aibă grijă de cetățenii săi, care garantează că moldovenii sunt în siguranță acasă și tratați cu respect oriunde în lume”, a conchis șeful statului.

