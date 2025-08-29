Mai puține locuri la masa companiilor de stat. Indemnizațiile, tăiate

„Propunem prin această revizuire a Legii 109 scăderea numărului de membri în consiliile de administrație de la șapte la cinci, de la cinci la trei și, de asemenea, reducerea indemnizațiilor în procente semnificative, începând cu regiile mici, unde membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație pot primi o indemnizație compusă din maxim două salarii medii brute pe ramură, conform datelor INS. Membrii executivi - până la maxim trei salarii medii brute. Aici intervine un element de noutate: componenta variabilă este plafonată la maxim două salarii medii brute pe an, o singură dată pe an”, a spus Oprea, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Indemnizațiile directorilor vor fi plafonate la maxim trei salarii medii brute. Și în acest caz, componenta variabilă va fi plafonată la maxim două salarii medii brute pe an, o singură dată pe an.



„Directorii sunt în aceeași situație ca membrii executivi: până la maxim trei salarii medii brute și două în componenta variabilă, o dată pe an. Ne-am asigurat că nu se va putea face un cumul pentru acei membri ai consiliilor de administrație care sunt și directori. Am clarificat textul de lege, astfel încât să nu există nicio interpretare. Lucrurile merg în aceeași logică. Componenta variabilă este cea care a fost redusă drastic la maxim două salarii medii brute pe lună, pe ramura respectivă, conform datelor INS, dar care se iau o singură dată pe an”, a spus Radu Oprea.



Secretarul general al Guvernului a apreciat că măsurile permit atragerea managerilor performanți către companiile de stat, menținând însă 'echilibrul' necesar în societate.



De asemenea, se modifică ponderea indicatorilor de performanță, astfel încât indicatorii financiari vor reprezenta între 50 și 75% din evaluare, iar cei nefinanciari între 25 și 50%.



„Avem o reașezare între ponderea indicatorilor financiari și indicatorilor nefinanciari; indicatori care au fost definiți împreună cu OCDE, care au fost consultanții României în tot acest proces. Vă aduc aminte că a existat o achiziție directă a Comisiei Europene, a serviciilor OCDE pentru această reformă a guvernanței corporative - fonduri plătite direct de la Bruxelles, pe o aplicație făcută de către colegii mei din Secretariatului general al Guvernului. Parte a acestor documente pe care OCDE ni le-a pus la dispoziție în calitatea lor de consultanți au fost inclusiv partea de indicatori de performanță făcuți de PricewaterhouseCoopers”, a spus el.



Vor crește, de asemenea, cerințele față de firmele specializate de recrutare, care vor trebui să aibă mai mulți specialiști pe diverse domenii.



„Astfel, recrutarea va fi făcută de mai multe firme care vor participa la astfel de procese de selecție a managerilor, fie în consiliile de administrație, fie ca directori”, a spus el.



Au fost adoptate prevederi pentru organizarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pentru a deveni mai eficientă, a precizat Radu Oprea.



Oprea a subliniat că măsurile de reformă pentru companiile de stat sunt cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, proces început de mai multă vreme sub coordonarea Secretariatului general al Guvernului.



„Având în vedere realitatea României de astăzi, discuțiile care au apărut în spațiul public, am venit în dialog cu Comisia Europeană și cu OCDE, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată când am discutat despre guvernanță corporativă, cu câteva modificări la Legea 109, pentru a aduce la realitatea societății românești de astăzi unii indicatori de performanță și mai ales remunerațiile pe care le primesc astăzi cei care sunt în consiliile de administrație, membrii executivi, neexecutivi, inclusiv managementul companiilor”, a spus Oprea.

