Data actualizării: | Data publicării:

Magistrații îi cer oficial lui Bolojan să retragă proiectul reformei pensiilor speciale

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Foto: Freepik
Foto: Freepik

Magistrații din România au transmis un comunicat oficial, în care îi solicită premierului Ilie Bolojan retragerea proiectului pensiilor speciale, ale judecătorilor și procurorilor. 

Asocațiile profesionale ale magistraților din România afirmă că adoptarea legii, care implică reformea pensiilor speciale, ar aduce efecte ”negative vădite şi profunde asupra actului de justiţie, stabilităţii şi eficienţei sistemului judiciar”.

Comunicatul oficial

„Asociațiile profesionale ale magistratilor i-au solicitat Prim-Ministrului retragerea proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor

La solicitarea Asociatiei Magistratilor din Romania (AMR), Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Asociatiei Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) si Asociatiei Procurorilor din Romania (APR), adresata Prim-Ministrulului Romaniei, a avut loc luni, 11 august 2025, o intrevedere a premierului cu aceste asociatii profesionale, la care Prim-Ministrul a invitat si Asociatiile: „Forumul Judecatorilor din Romania”, „Miscarea pentru apararea statutului procurorilor” si „Initiativa pentru Justitie”. In cadrul intalnirii, liderii asociatiilor profesionale i-au solicitat premierului retragerea proiectului de lege privind pensiile de serviciu, argumentand, in mod punctual, modul in care incalca grav independenta justitiei, ca pilon al statului de drept, a carei respectare, in deplinatatea componentelor sale, constituie o obligatie asumata de Statul Roman prin Constitutie si prin semnarea documentelor internationale.

AMR, UNJR, AJADO si APR au argumentat faptul ca proiectul de lege, promovat si sustinut neconditionat de Prim-ministru, nu poate fi acceptat din cauza efectelor negative vadite si profunde asupra actului de justitie, stabilitatii si eficientei sistemului judiciar.

In acest sens, au aratat, in primul rand, ca un proiect de lege vizand statutul magistratilor, cu consecinte vatamatoare asupra actului de justitie si asupra organizarii activitatii de judecata, nu poate fi acceptat in sine, dar cu atat mai putin ar putea fi acceptat, prin impunerea acestuia de catre puterea executiva fara consultari, fara o expunere de motive bazata pe situatia reala, prezentata in mod concret, fara studii de impact si cu desconsiderarea constanta a efectelor nocive asupra resurselor umane din sistemul judiciar pe termen scurt, mediu si lung. Cu atat mai putin, o astfel de atitudine de forta nu este acceptabila atunci cand este dublata de o campanie publica negativa, de o agresivitate fara precedent, al carei singur subiect sunt magistratii. Acceptarea unui astfel de precedent ar insemna acceptarea faptului ca una dintre puterile in stat ar putea fi tratata in mod neloial si prejudiciant de catre cealalta / celelalte puteri, cu acreditarea unei pozitii de inferioritate constitutionala, in acest caz, a puterii judecatoresti, in intolerabila contradictie cu Legea Fundamentala.

In al doilea rand, reprezentantii asociatiilor noastre profesionale au subliniat ca reforma pensiilor de serviciu ale magistratilor este un proiect deja finalizat, legea fiind in vigoare din data de 1 ianuarie 2024 (n.r. Legea 282/2023). Aceasta a fost adoptata dupa dezbateri parlamentare, dupa consultari cu sistemul judiciar, dupa controlul de constitutionalitate, fiind agreata cu expertii Comisiei Europene. Prin urmare, este inadmisibil ca, dupa un an, sa fie redeschisa aceeasi chestiune, intr-un mod complet neloial, lipsit de orice predictibilitate si bazat pe date si informatii vadit eronate cu privire la care AMR, UNJR, AJADO si APR au adus exemple concrete si clare Prim-ministrului.

Principiile statului de drept, invocate deseori de Comisia de la Venetia, impun ca orice reforma legislativa care vizeaza statutul judecatorilor sa respecte urmatoarele criterii: certitudine juridica si predictibilitate; respectarea independentei functionale si financiare a magistratilor; dialog loial cu sistemul judiciar; proportionalitate si justificare transparenta a masurilor. Nici una din aceste conditii nu sunt indeplinite in ceea ce priveste acest proiect de lege. Dimpotriva, ele sunt incalcate brutal. In prezent, nu mai exista stabilitate si predictibilitate privind statutul judecatorilor si procurorilor, nu mai exista atractivitate pentru aceste profesii, iar riscurile, pe termen mediu si lung, pentru calitatea actului de justitie si eficienta sistemului judiciar, sunt incomensurabile.

In al treilea rand, AMR, UNJR, AJADO si APR au argumentat, in mod efectiv, ca nici macar obiectivele anuntate public de premier – fara nicio consultare cu puterea judecatoreasca –, utilizate ca baza a proiectului de lege, nu pot fi indeplinite. Redam doar cateva exemple elocvente, in aceasta privinta, cu mentiunea ca argumentele asociatiilor noastre profesionale au fost mult mai multe si fundamentate nu pe generalitati ci pe aspecte punctuale care au probat, fara putinta de tagada, subrezimea sau nerealitatea obiectivelor pe care s-a edificat proiectul de lege.

1) Premierul a declarat ca proiectul a fost lansat ca sa nu mai existe posibilitatea unor pensii ale magistratilor mai mari decat salariile. Obiectivul nu are legatura cu proiectul de lege, de vreme ce, potrivit art. 211 alin. 1, 3, 4 din Legea nr. 303/2022 (modif. prin Legea nr. 282/2023), nu exista o astfel de posibilitate.

2) Premierul a declarat ca este necesara clarificarea bazei de calcul a pensiei, astfel incat sa nu se includa venituri nepermanente. Obiectivul nu are legatura cu proiectul de lege, dat fiind ca, potrivit art. 211 alin. 41 din Legea nr. 303/2022 (modif. prin Legea nr. 282/2023), orice venit cu caracter nepermanent este exclus, existand si jurisprudenta obligatorie a ICCJ, in acest sens.

3) Premierul a sustinut ca trebuie sa existe un mecanism explicit de reducere in cazul vechimii inferioare pragului de 25 de ani, ca magistrat. Obiectivul nu are legatura cu proiectul de lege, de vreme ce, inca din anul 2005, in art. 82 alin. 4 din Legea nr. 303/2004, apoi, in art. 211 alin. 3 din Legea nr. 303/2022 (chiar si dupa modificarea prin Legea nr. 282/202), este prevazuta penalizarea pentru fiecare an care lipseste din vechime (dar nici asa, cu penalizari, vechimea nu poate fi mai mica de 20 de ani).

4) Prin urmare, ce se urmareste, de fapt, fara nicio consultare cu sistemul judiciar – contrar avizelor Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni si ale Comisiei de la Venetia – este scaderea drastica a veniturilor magistratilor care se pensioneaza, cu incalcarea documentelor europene asumate de Statul Roman, respectiv a jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care face parte din dreptul intern, executivul neavand abilitarea sa o incalce.

Chiar si potrivit jurisprudentei recente a CJUE, initierea unui act normativ de reducere a veniturilor magistratilor poate fi pusa in discutie doar cu indeplinirea mai multor conditii cumulative:

a. Reducerea sa aiba caracter general, nu doar particular, adica sa nu priveasca numai veniturile magistratilor.

Insa este mai mult decat evident ca, in cadrul campaniei agresive indreptate impotriva magistratilor, s-a „omis” sa se mentioneze ca in Romania exista 212.000 de persoane (bugetari) cu pensii de serviciu si speciale, din care numai 5.600 sunt magistrati. Dupa cum s-a „omis” sa se mentioneze care este cuantumul cel mai mare al pensiei si avantajele unora dintre ceilalti pensionari de serviciu si speciali. Deci, executivul are in vedere doar procentul de 2,64% din aceste pensii, ale magistratilor, nepreocupandu-se de procentul masiv de 97,36%, in dispretul standardelor europene. De asemenea, pensiile magistratilor reprezinta doar 0,1% din totalul pensiilor care se platesc lunar. Este evident ca vehiculata scadere a deficitului economic nu poate fi obtinuta din 2,64% sau din 0,1%. Totodata, executivul nu a fost preocupat nici sa abroge dispozitiile legale privind pensiile speciale ale primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene, ci, acum, in plina campanie de demonizare a magistratilor, executivul s-a multumit, in luna iulie 2025, doar sa suspende de la aplicare respectivele dispozitii legale (care, odata trecuta perioada de suspendare, vor putea fi aplicate pentru mii de persoane).

b. Masura de reducere sa fie temporara.

Este mai mult decat clar ca aceasta conditie CJUE este incalcata, dupa cum incalcat este si principiul afirmat in Declaratia Asociatiei Europene a Judecatorilor, potrivit caruia „Reducerea remuneratiei judecatorilor nu ar trebui sa fie posibila. Ca masura temporara in cazul unei crize financiare extraordinare a statului si numai in acest caz, in conditiile in care se aplica si celorlalti angajati ai statului / politicienilor / reprezentantilor celorlalte puteri ale statului si daca se mentine proportia data, se poate permite reducerea sau suspendarea remuneratiei exclusiv pe durata unei astfel de crize”.

c. Sa se asigure nivelul adecvat al veniturilor magistratilor, ca garantie inerenta a independentei acestora.

Conform art. 6.4. din Carta Europeana a Judecatorilor, judecatorul care a atins varsta legala de incetare a functiilor sale, dupa ce le-a exercitat pe parcursul unei anumite perioade de timp, trebuie sa beneficieze de o pensie a carui nivel trebuie sa fie cat mai aproape posibil de nivelul ultimei remunerari din activitatea jurisdictionala.

Asociatiile noastre profesionale au argumentat, in mod clar, si faptul ca proiectul nu raspunde nici cerintelor Comisiei Europene, motivul legat de indeplinirea jaloanelor PNRR fiind unul fals. La data de 15 octombrie 2024, Comisia Europeana a aprobat evaluarea preliminara pozitiva a celor sase tinte si a 62 din 68 de jaloane legate de cea de-a treia cerere de plata a Romaniei in cadrul PNRR, constatand ca a intrat in vigoare un nou cadru legislativ care justifica atingerea tintei privind reforma sistemului public de pensii, singurele jaloane neindeplinite fiind, la momentul respectiv, cele referitoare la reformele guvernantei intreprinderilor de stat, investitiilor din domeniul transporturilor si la reforma regimului fiscal al microintreprinderilor - concluzie determinata de intrarea in vigoare a Legii nr. 282/2003 si a modificarilor Codului Fiscal.

Comisia Europeana nu a impus cresterea varstei de pensionare in scopul indeplinirii jalonului 215, ci, dimpotriva, a subliniat necesitatea respectarii deciziilor Curtii Constitutionale cu privire la pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor.

Contrar sustinerii publice a premierului, referitor la faptul ca asemenea „privilegii”, cum este pensia de serviciu a magistratilor, nu exista in alte tari europene, asociatiile noastre profesionale au facut trimitere expresa la documente ale Comisiei Europene din care rezulta existenta in multe tari europene a pensiilor de serviciu acordate puterilor in stat, inclusiv puterii judecatoresti, incluzand o varsta mai redusa de iesire la pensie, perioade de contributii mai favorabile, beneficii mai mari recurente.

5) Premierul a declarat ca judecatorii si procurorii ies la pensie la 47-48 de ani, varsta prezentata ca regula generala. Asociatiile noastre profesionale au subliniat, in primul rand, ca varsta de pensionare de 60 de ani era prevazuta inca in Legea nr. 303/2004, dar alternativ cu posibilitatea pensionarii inainte, la implinirea vechimii. Contrar afirmatiilor publice ale premierului, timp de peste un deceniu si jumatate, regula nu a fost pensionarea la 48 de ani, ci majoritatea magistratilor alegeau sa ramana in activitate o serie de ani dupa aceasta varsta. Situatia s-a schimbat exclusiv din cauza instabilitatii statutului judecatorilor si procurorilor practicata de legislativ si executiv, care, dupa modificarea Legilor justitiei, in 2017-2018, a pus si repus in discutie statutul judecatorilor si procurorilor, de fiecare data in defavoarea magistratilor si, prin efecte, in defavoarea actului de justitie. Statutul a fost repus in discutie in 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 si 2025, intr-o maniera complet diferita, neaplicata pentru nicio alta profesie sau categorie sociala.

Prin Legea nr. 282/2023 varsta de pensionare a fost stabilita la 60 de ani, cu esalonare. Fara nicio consultare in privinta esalonarii, noul proiect mareste varsta cu 5 ani.

Astfel cum asociatiile noastre profesionale au subliniat, in mod indreptatit si cu situatii concrete, daca executivul ia unele exemple ale varstei de pensionare din statele europene, corect, loial si necesar este sa tina seama si de volumul de munca al magistratilor din acele state, care este indiscutabil mult redus fata de gradul de supraincarcare al magistratilor romani. Prin urmare, se urmareste marirea varstei de pensionare si pastrarea in activitate timp de 35 de ani, cu totala ignorare a volumului de munca al magistratilor romani care este vadit mare decat al celor din tarile membre UE.

De asemenea, se ignora in mod inadmisibil faptul ca examenele si concursurile la care sunt supusi candidatii la intrarea in INM sau in magistratura, precum si la avansarea in cariera, sunt de o dificultate iesita din comun, prin durata, multitudinea probelor si greutatea acestora, o astfel de dificultate tinzand sa ramana singulara intre tarile membre UE.

In plus, AMR, UNJR, AJADO, APR au atras atentia asupra faptului ca, in pofida afirmatiilor premierului, varsta de la care judecatorul sau procurorul inceteaza activitatea nu este cea inscrisa in decizia prin care si-a valorificat dreptul la pensie, ci varsta la care a fost efectiv eliberat din functie. In acest sens, chiar si in ultimii ani, au existat multi judecatori si procurori care, dupa emiterea deciziei de pensionare – de care aveau nevoie in contextul inacceptabilei imprevizibilitati a statutului, repus in discutie in fiecare an, in defavoarea magistratilor –, au continuat sa ramana in activitate. Asadar, informatia prezentata publicului, bazata doar pe data inscrisa in deciziile de pensionare, fara mentionarea varstei efective a eliberarii din functie a judecatorului si procurorului, este una incorecta, menita sa induca in eroare si sa alimenteze valul de antipatie si agresivitatd impotriva magistratilor.

In fine, premierul nu a rostit public niciun cuvant cu privire la existenta, prin dispozitii legale, in multe profesii din domeniul bugetar, a unor varste reduse de pensionare si / sau a posibilitatii scaderii considerabile a varstei legale ca urmare a unor facilitati (si nu ne-am referit la profesiile sau persoanele care desfasoara activitatea efectiva, de zi cu zi, in conditii grele, deosebite). In privinta acestor situatii nu s-a formulat niciun proiect de lege.

Punctul pozitiv al intrevederii l-a constituit posibilitatea de a ne exprima argumentele pe care le-am considerat necesare, insa aceasta deschidere protocolara a fost anihilata de faptul ca premierul si-a pastrat aceleasi concluzii, insa, fara sa prezinte motive care sa le sustina, in contextul in care nu a combatut argumentele prezentate punctual de asociatiile noastre profesionale, prin trimitere la exigentele dreptului intern si international, precum si la situatia reala din sistemul judiciar (argumente redate, in esenta, in acest comunicat). Chestiunea salarizarii magistratilor a fost atinsa tangential, nefacand obiectul proiectului in discutie, iar Prim-ministrul a aratat ca salarizarea magistratilor trebuie sa le asigure independenta si sa nu-i faca vulnerabili – abordare care tine seama de documentele si standardele europene.

Concluzia unanima a reprezentantilor asociatiilor profesionale a fost ca propunerea legislativa privind pensiile de serviciu, de la modul in care a fost conceputa si promovata, pana la ceea ce contine, este incompatibila cu independenta justitiei, motiv pentru care trebuie retrasa de catre guvern.

In final, asociatiile noastre profesionale au aratat ca orice modificare a statutului judecatorilor si procurorilor ar fi trebuit:

a) sa respecte deciziile obligatorii ale Curtii Constitutionale in orice initiativa legislativa privind pensiile de serviciu;

b) sa evalueze compatibilitatea reformelor cu dreptul UE si obligatiile internationale (TUE, CEDO, Carta Drepturilor Fundamentale, Comisia de la Venetia);

c) sa consulte sistemul judiciar in mod real si transparent inaintea adoptarii unor modificari cu impact asupra statutului magistratului;

d) sa evite solutii legislative care pot vulnerabiliza independenta justitiei, cu consecinta afectarii drepturilor si libertatilor oamenilor.

Avand in vedere ca niciuna dintre acest conditii nu este indeplinita, proiectul supus dezbaterii publice avand grave vicii de constitutionalitate, cu consecinte directe asupra eficientei si independentei sistemului judiciar, se impune retragerea lui. Un dialog responsabil intre puterile statului inseamna sa fii receptiv la argumentele aduse, altfel intalnirile sunt monologuri duse in paralel.

AMR, UNJR, AJADO si APR isi reafirma atasamentul pentru independenta justitiei, ca pilon fundamental al statului de drept si garantie esentiala pentru accesul la justitiei al cetatenilor, urmand sa faca toate demersurile, pe plan intern si european, pentru apararea acesteia, asa cum au facut-o si pana acum”, conform unui comunicat.

Vezi și - Procurorul general i-a cerut lui Bolojan o eşalonare reală a vârstei de pensionare a magistraţilor

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
19 aug 2025, 22:48
Magistrații îi cer oficial lui Bolojan să retragă proiectul reformei pensiilor speciale
19 aug 2025, 22:39
A fost desființat DNA Ploiești. Victor Ponta, prima reacție
19 aug 2025, 20:42
Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată
18 aug 2025, 11:15
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
14 aug 2025, 17:59
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
14 aug 2025, 10:08
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles
12 aug 2025, 15:28
Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare
12 aug 2025, 14:16
Proxenetism în Prahova: Femei obligate să se prostitueze pe DN 1. Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore
12 aug 2025, 13:04
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
12 aug 2025, 12:35
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar
08 aug 2025, 11:54
Zi de doliu fără restricții: UNTOLD, Iliescu și lacunele legislative. Avocatul Bărbuceanu, explicații: Există un singur aspect reglementat strict prin lege
07 aug 2025, 09:17
Românii care au vândut prin olx, pasibili de evaziune fiscală? De unde ia ANAF informațiile: Mi se pare o nedreptate
06 aug 2025, 17:49
Doi judecători, de 65 și 66 de ani, nu au dorit să se pensioneze. Care e motivația lor
05 aug 2025, 14:15
România, față în față cu corupția. Doar 2 din cele 26 recomandări GRECO au fost implementate pe deplin de țara noastră
05 aug 2025, 10:53
Val de critici după poziția CSM față de pensia magistraților: Justiția fie trebuie să tacă, fie să-și găsească alt comunicator
04 aug 2025, 23:21
Condamnarea lui Secureanu, anulată de CAB. Dosarul se reia de la zero după 9 ani
04 aug 2025, 20:43
CSM transmite că vor ”decență politică, salarii și pensii europene”: Soluții simpliste, care nu rezolvă problema
04 aug 2025, 17:11
Schimbare de încadrare în dosarul Georgescu. Fostul candidat, făcut complice ca urmare a implicării în planurile grupării Potra
04 aug 2025, 10:27
Furia străzii a ajuns în instanță. 19 persoane, trimise în judecată în dosarul deschis în cazul violenţelor de la sediul BEC după respingerea candidaturii lui Georgescu
01 aug 2025, 16:26
Dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu: 18 inculpați, audiați pentru „răsturnarea ordinii constituționale”
01 aug 2025, 12:47
Un tânăr din Alba, în arest după ce a violat o minoră și a condus fără permis
01 aug 2025, 13:09
Șefa CSM, ”siderată” de Nicușor Dan
31 iul 2025, 15:48
Două mașini incendiate în București: Un bărbat de 63 de ani, reținut de poliție
31 iul 2025, 14:48
CCR, criticată de fostul președinte Augustin Zegrean: De ce spune că reforma lui Bolojan pentru pensiile magistraților va trece și de când ar trebui aplicată
31 iul 2025, 12:48
Ancheta în portul Constanța, anunț de ultim moment al DNA
31 iul 2025, 09:56
CSM respinge reforma Guvernului în domeniul pensiilor de serviciu: „Prim-ministrul nu are competența de a iniția un astfel de demers”
30 iul 2025, 17:44
Avocatul Bărbuceanu, semnal de alarmă: „Punct sensibil în reforma pensiilor. E neconstituțional”
30 iul 2025, 17:22
Anchetă de amploare în sistemul medical: Medici și farmacişti acuzaţi de decontări ilegale de medicamente pentru boli grave
30 iul 2025, 11:06
Percheziții de amploare la suspecți din clanurile Pian și Purcel, acuzați că racolau femei prin metoda "loverboy"
30 iul 2025, 08:38
Cheloo a intrat cu mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului și a făcut scandal. A ieșit pozitiv la drugtest
29 iul 2025, 20:54
Magistrații reacționează la intențiile Guvernului privind vârsta de pensionare
29 iul 2025, 17:54
Scenariu de film: Unde s-ar ascunde criminalul Emil Gânj- surse MAI
28 iul 2025, 19:27
Decizie în justiție pentru Piedone
28 iul 2025, 16:16
Bărbat dat în urmărire internațională pentru furturi de 300.000 euro, reținut de polițiști pe aeroportul din Bacău
28 iul 2025, 14:57
DNA, precizări de ultimă oră despre Anastasiu și șpaga către funcționara ANAF. Răsturnare de situație
26 iul 2025, 16:22
Schimbare de atitudine a Greciei, odată cu extrădarea lui Plahotniuc? Avocatul Bărbuceanu vine cu explicații
26 iul 2025, 16:22
Dosar penal după ce Plahotniuc a fost prins în Grecia cu documente ”românești”. MAI anunță că pașaportul NU era fals
25 iul 2025, 19:25
CSM îi ia apărarea şefului DNA, după cazul Piedone: Agresivitatea limbajului folosit de unii politicieni depăşeşte libertatea de exprimare
25 iul 2025, 14:17
Polițist de la vama Siret, arestat pentru trafic de droguri în colaborare cu o rețea transfrontalieră
25 iul 2025, 14:16
Justiția română se bucură de mai multă încredere decât Guvernul, Parlamentul și presa, arată un studiu european
25 iul 2025, 09:08
”Ați mai auzit așa ceva vreodată? Ferească Dumnezeu”. Diana Tache, șocată de gestul din dosarul lui Piedone: Puteau să-l sune pe Bolojan
24 iul 2025, 20:57
Un adolescent din Târgu Jiu și-a omorât bunica, fiind deja judecat pentru înjunghierea unui coleg de liceu
24 iul 2025, 19:39
TVA-ul la imobiliare crește: Cine plătește diferența și cine poate acționa în instanță
24 iul 2025, 13:07
Se închide dosarul Piedone „datorită” stenogramelor în care apare soția sa? Avocatul Toni Neacșu lămurește controversa zilei
24 iul 2025, 13:44
DNA, anunț după stenogramele din dosarul lui Piedone
24 iul 2025, 10:52
Procurorii îi interzic lui Piedone să conducă ANPC. DNA, anunțul serii: Acuzațiile oficiale
22 iul 2025, 20:59
Piedone a revenit la DNA
22 iul 2025, 17:01
Gafa lui Piedone după perchezițiile DNA
22 iul 2025, 13:26
Piedone, ridicate de DNA de pe Litoral și adus la locuința sa din Bragadiru
22 iul 2025, 08:07
Descinderi acasă la Cristian Popescu Piedone. Șeful ANPC, săltat de procurori / DNA, date oficiale
22 iul 2025, 08:03
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Ministerul Muncii propune schimbări privind detaşările şi transferurile funcţionarilor publici
acum 5 minute
Iată cine e bun de plată dacă-ți strici mașina în gropile României. Cum să-ți recuperezi dauna
acum 37 de minute
O tânără a ratat zborul spre vacanța sa de vis, după ce ChatGPT s-a "răzbunat" pe ea
acum 58 de minute
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
acum 1 ora 8 minute
Magistrații îi cer oficial lui Bolojan să retragă proiectul reformei pensiilor speciale
acum 1 ora 10 minute
A fost descoperită o nouă lună a lui Uranus
acum 1 ora 18 minute
Guvernul Bolojan, față-n față cu un blocaj total și proteste, din cauza Pachetului 2. Bogdan Chirieac: I-au ars efectiv/ Ei sunt oaia neagră
acum 1 ora 28 minute
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
Cele mai citite știri
pe 18 August 2025
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
pe 18 August 2025
Un lanț românesc cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
pe 18 August 2025
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
pe 18 August 2025
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
pe 18 August 2025
Bolojan, anunț după negocierile cu magistrații pe tema pensiilor
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel