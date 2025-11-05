€ 5.0851
Data publicării: 15:58 05 Noi 2025

Maduro se declară mai cunoscut decât Taylor Swift sau Bad Bunny: Chiar îmi vine să înregistrez un disc
Autor: Tiberiu Vasile

maduro_67233900 Foto: Agerpres
 

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a atras atenția publicului. A declarat că este „mai celebru” în SUA decât artiști precum Taylor Swift sau Bad Bunny, ca urmare a acoperirii mediatice ample a tensiunilor dintre Caracas și Washington.

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat marți că se simte „mai celebru” decât starurile internaționale Taylor Swift sau Bad Bunny, după ce criza dintre țara sa și Statele Unite a ajuns în atenția masivă a presei americane. Declarațiile sale au fost făcute în cadrul unui eveniment al Partidului Socialist Unificat din Venezuela (PSUV), transmis la televiziunea de stat, potrivit AFP și Agerpres.

"Chiar îmi vine să înregistrez un disc"

„Am văzut fotografia mea pe Fox News și CNN și mi-am spus: 'La naiba, până unde ai ajuns, Nico'”, a povestit Maduro, adăugând cu umor: „Mi-am zis: 'sunt celebru'. În SUA, sunt mai cunoscut decât Taylor Swift, decât Karol G (cântăreață din Columbia) sau Bad Bunny. Chiar îmi vine să înregistrez un disc”.

Aceste afirmații apar pe fondul desfășurării unei armade americane în Caraibe, oficial pentru operațiuni antidrog care vizează Venezuela. Totodată, președintele Donald Trump a recunoscut că a autorizat operațiuni ale CIA în această țară. Maduro susține însă că Statele Unite folosesc traficul de droguri ca pretext pentru a încerca o „schimbare de regim” la Caracas și pentru a controla resursele petroliere venezuelene.

Justiția americană oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea lui Maduro

Justiția americană oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea lui Maduro, iar Trump a declarat recent că zilele președintelui venezuelean la putere sunt numărate, respingând însă ideea unui conflict armat direct cu Venezuela.

„De ce se tem de mine? Dacă sunt eu aici, atunci poporul nostru în luptă rămâne stăpân pe propriul destin și nu va fi niciodată umilit”, a afirmat liderul venezuelean.

Statele Unite au efectuat o nouă operațiune în Pacificul de Est împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri

Marți, Statele Unite au efectuat o nouă operațiune în Pacificul de Est împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, soldată cu moartea a două persoane. Din septembrie, administrația Trump a lansat atacuri regulate în Pacific și Caraibe împotriva mai multor ambarcațiuni, despre care susține că aparțin traficanților, fără a prezenta dovezi clare privind implicarea echipajelor. Până acum, 17 nave au fost distruse și cel puțin 65 de persoane au fost ucise în aceste acțiuni, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Trump analizează variante de izbucnire a unui conflict în Venezuela pentru a-l da jos pe Maduro 

Rusia ar putea trimite rachete Oreșnik în Venezuela la cererea lui Maduro: Surprize pentru americani

