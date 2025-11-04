Rusia a transmis că ar putea livra Venezuelei sistemul de rachete Oreșnik, în contextul în care Statele Unite au consolidat prezența navală în apropierea coastei venezuelene, potrivit publicației The New Voice of Ukraine. Declarația a fost făcută de Alexei Juravliov, prim-vicepreședinte al comisiei parlamentare de apărare din Rusia.

Oficialul rus a precizat că nu există obstacole pentru furnizarea acestui sistem către o țară considerată aliată și a sugerat că SUA ar putea fi surprinse de mișcările militare ale Moscovei.

„Nu văd niciun obstacol în calea livrării unor astfel de dezvoltări noi precum Oreșnik unei țări prietene. Americanii ar putea avea parte de unele surprize”, a spus acesta.

Juravliov a adăugat că avioanele Su-30MK2 rusești reprezintă coloana vertebrală a forțelor aeriene venezuelene, iar Caracasul a primit deja sisteme de apărare aeriană Pantsir-S1 și Buk-M2E.

Transporturi militare rusești către Caracas

Recent, un avion militar de transport Il-76 a aterizat la Caracas, semnalând angajamentul tot mai mare al Rusiei față de Venezuela. Această deplasare vine după solicitarea liderului venezuelean Nicolas Maduro către Rusia, China și Iran pentru sprijin militar, ca răspuns la creșterea activității militare a administrației Trump în zona Caraibelor.

Propaganda rusă subliniază că Rusia înarmează deja Venezuela cu o gamă largă de echipamente, de la arme ușoare la avioane de luptă, consolidând astfel capacitățile militare ale regimului de la Caracas.

Oreșnik și Belarusul

Pe 31 octombrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia intenționează să desfășoare sistemul de rachete Oreșnik și în Belarus, solicitând Europei să ia măsuri împotriva acestei amenințări. Potrivit președintelui ucrainean, forțele ruse ar putea produce până la șase rachete pe an, iar Kievul a identificat 25 de producători ruși de componente pentru sistemul Oreșnik, care nu sunt supuși sancțiunilor internaționale.

La 1 august, Vladimir Putin a anunțat că primul sistem Oreșnik a intrat în serviciu în armata rusă, iar Belarusul a selectat deja locația pentru desfășurarea rachetelor, planul urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului. Minsk a confirmat pe 28 octombrie că pregătirile pentru instalarea sistemului sunt în curs de desfășurare.

