Cele trei scenarii despre cum SUA ar putea ataca Venezuela. Și de ce miza reală e mai mare decât traficul de droguri

În așteptarea unei direcții de acțiune, SUA au cantonat în prezent în Caraibe 10.000 de trupe, opt nave de război ale Marinei, inclusiv portavionul USS Gerald R. Ford, cel mai scump și modern portavion construit vreodată, un submarin, drone MQ-9 Reaper și avioane de vânătoare F-35.

Lista de „ținte” ce ar putea fi lovite în Venezuela include porturi, aeroporturi și alte obiective controlate de regimul dictatorului Nicolas Maduro, dar folosite și de carteluri de droguri. Lista, prezentată anterior senatorilor republicani, împreună cu acumularea masivă de forțe militare în regiune a alimentat speculațiile că Trump ar putea ordona lovituri în orice moment. Deși nu există o decizie oficială, surse militare subliniază că un atac iminent nu este garantat, însă tensiunea rămâne ridicată.

Cele trei scenarii despre cum SUA ar putea ataca Venezuela



Potrivit analiștilor militari citați de ABC News, scrie DefenseRomania, dacă președintele american va decide să treacă la acțiune, sunt luate în calcul trei scenarii principale.

Primul scenariu presupune acțiuni clandestine, operațiuni secrete desfășurate pe teritoriul Venezuelei pentru a sabota infrastructuri-cheie ale traficului de droguri sau pentru a destabiliza regimul fără implicarea directă a forțelor convenționale americane.

Al doilea scenariu vizează lovituri aeriene limitate, axate pe aeroporturi, porturi, puncte de transbordare a drogurilor, centre de depozitare a combustibilului sau situri de apărare aeriană. Aceste operațiuni ar avea scopul de a diminua capacitatea Maduro de a controla traficul de droguri și de a apăra frontiera, fără a escalada un conflict terestru la scară largă.

Cel de-al treilea scenariu, cel mai riscant, ar implica o invazie militară de amploare, similară cu operațiunea „Just Cause” din Panama (1989). Aceasta ar presupune trupe terestre americane desfășurate în Venezuela pentru înlăturarea regimului Maduro, inclusiv posibilitatea unei lovituri de „decapitare” împotriva liderilor de rang înalt. Experți militari avertizează însă că o astfel de acțiune ar implica riscuri extrem de mari, având în vedere rezistența populației și complexitatea terenului. Iar experiențele din Afganistan și Irak nu sunt în favoarea acestui scenariu.

Amiralul (r.) american James Stavridis, fost comandant al forțelor americane din America Latină, într-un editorial pentru Bloomberg și citat de sursa menționată, precizează că al doilea scenariu, cel al atacurilor aeriene limitate, ar fi cel mai plauzibil în cazul în care Trump ar apăsa „butonul roșu”. Prima țintă într-un asemenea scenariu ar fi infrastructura legată de traficul cu narcotice, urmată de facilitățile militare care protejează traficanții, iar decizia de a lovi direct liderii venezueleni ar fi cea mai delicată și controversată etapă.

Până în prezent, administrația Trump a ordonat deja mai multe lovituri împotriva navelor care operează traficul de droguri, însă tensiunea din Caraibe și posibilitatea unei intervenții americane în Venezuela rămân pe masa Casei Albe.

De ce miza reală e mai mare decât traficul de droguri din Venezuela



Cei de la Al Jazeera, publicație arabă critică Washingtonului, scriu că în ceea ce privește fentanilul, principalul drog căruia Trump i-a „declarat război”, Mexicul e de departe furnizorul principal, și nu Venezuela.

Sursa citată face apel și la un raport oficial al Agenției pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA) din 2025 care arată că și în cazul cocainei, 84% din cocaina confiscată în SUA provine din Columbia, iar raportul menționează alte țări, dar nu și Venezuela.

Venezuela deține cele mai mari rezerve cunoscute de petrol din lume, estimate la 303 miliarde de barili în 2023, depășind cu mult Statele Unite, care se situează pe locul 9 la nivel global, cu aproximativ 55 miliarde de barili.

Arabia Saudită ocupă locul doi, urmată de Iran și Canada. Împreună, aceste patru țări dețin mai mult de jumătate din rezervele globale de petrol.

Majoritatea rezervelor venezuelene se află în Cintura Orinoco, în estul țării, unde țițeiul extra-greoi este foarte dens și greu de extras, necesitând tehnologii avansate precum injectarea de abur sau amestecarea cu țiței mai ușori.