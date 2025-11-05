Trump analizează variante de izbucnire a unui conflict în Venezuela pentru a-l da jos pe Maduro

Administrația președintelui Donald Trump explorează mai multe scenarii pentru o eventuală intervenție militară în Venezuela, inclusiv atacuri directe asupra unităților care îi asigură protecția liderului Nicolas Maduro sau operațiuni pentru preluarea controlului asupra infrastructurii petroliere ale țării, potrivit unor surse guvernamentale americane citate de New York Times.

Liderul de la Casa Albă vrea să evite o situație în care intervenția ar eșua și ar genera prejudicii politice

Președintele SUA nu a luat încă o decizie finală privind modul de acțiune, oficialii subliniind că Trump se arată precaut în privința unor operațiuni care ar putea pune în pericol vieți americane sau prezintă riscuri majore. Liderul de la Casa Albă vrea să evite o situație în care intervenția ar eșua și ar genera prejudicii politice. În schimb, consilierii săi cei mai apropiați recomandă măsuri agresive, inclusiv înlăturarea lui Maduro de la putere.

În context, aceștia au cerut Departamentului de Justiție să elaboreze un cadru juridic care să permită acțiuni militare mai ample, depășind intervențiile actuale limitate la atacuri asupra bărcilor suspectate de trafic de droguri. Documentul ar urma să stabilească că Maduro și colaboratorii săi de securitate sunt implicați în Cartel de los Soles, organizație considerată „narco-teroristă” de autoritățile americane. Astfel, atacurile asupra liderului venezuelean ar putea fi justificate juridic fără aprobarea Congresului, care, conform Constituției, este singura instituție autorizată să declare război.

Efortul de a găsi o justificare legală

Efortul de a găsi o justificare legală reprezintă o extindere a prerogativelor administrației Trump, care deja a autorizat operațiuni letale împotriva traficanților de droguri în largul apelor internaționale, o schimbare față de abordarea tradițională de urmărire și arestare. Orice acțiune directă împotriva lui Maduro ar aduce însă provocări juridice și politice semnificative, indiferent de pretextul invocat.

Până în prezent, administrația americană a menținut motivele unui posibil atac împotriva Venezuelei legate de traficul de droguri, accesul la resursele petroliere și acuzații neconfirmate privind trimiterea de infractori în SUA. Declarațiile publice ale lui Trump au fost adesea contradictorii, alternând între susținerea continuării atacurilor asupra bărcilor implicate în traficul de droguri și amenințarea cu intervenții terestre.

Întrebat dacă SUA sunt pregătite pentru un conflict deschis, președintele a evitat un răspuns ferm, subliniind însă că relația Venezuelei cu Statele Unite, în special în domeniul traficului de droguri, este problematică. Trump a acuzat constant regimul Maduro de a trimite în SUA membri ai organizației Tren de Aragua și de alte acțiuni ilegale, în contextul campaniei sale prezidențiale.

Principalii susținători ai unei intervenții dure sunt Marco Rubio și Stephen Miller

Principalii susținători ai unei intervenții dure sunt Marco Rubio, secretar interimar pentru securitate națională și șeful diplomației, și Stephen Miller, adjunct de cabinet, care consideră că Maduro trebuie eliminat din funcție. Trump, însă, a manifestat reticență repetată, îngrijorat de posibilele eșecuri și consecințe politice nefavorabile. El a insistat ca orice intervenție să aibă și un beneficiu clar pentru SUA, inclusiv acces la petrol.

Prezența militară americană în regiunea Caraibelor crește constant din august. Portavionul Gerald R. Ford, cu peste 5.000 de marinari și peste 75 de aeronave de luptă, urmează să ajungă la mijlocul lunii, iar trupele terestre și bombardierele B-52 și B-1 sunt deja desfășurate, pregătind terenul pentru o eventuală operațiune. Regimentul 160 de aviație specială, cu experiență în operațiuni de contra-terorism în Irak, Siria și Afganistan, efectuează exerciții în apropiere de Venezuela.

Trump ar putea autoriza CIA să desfășoare operațiuni secrete. Planurile militare includ trei scenarii

Administrația Trump ar putea autoriza CIA să desfășoare operațiuni secrete, de la activități informaționale la sprijinirea opoziției și sabotarea infrastructurii statului venezuelean. Planurile militare analizate includ trei opțiuni principale: lovituri aeriene împotriva instalațiilor militare pentru a reduce sprijinul armatei pentru Maduro; operațiuni ale forțelor speciale pentru capturarea sau eliminarea liderului venezuelean; și trimiterea unei forțe anti-terorism pentru preluarea controlului asupra aeroporturilor, infrastructurii critice și câmpurilor petroliere.

Specialiștii americani atrag atenția că a doua și a treia opțiune sunt riscante, mai ales în zone urbane dens populate, și pot afecta civilia venezueleni. Obiectivul central al administrației Trump rămâne înlăturarea lui Maduro, indiferent de stabilitatea ulterioară a guvernului din Caracas.

