Madridul găzduiește o serie de evenimente atractive în ianuarie 2023

La un deceniu de la moartea lui Whitney Houston, fanii au ocazia să participe la un concert inedit. Acest show își propune să readucă la viață principalele melodii ale lui Whitney Houston prin intermediul unei holograme. Primul concert din Madrid a avut loc deja, iar în ianuarie este programat la Gran Teatro CaixaBank Principe Pio pe data de 7 ianuarie.

"Este cea mai uimitoare și captivantă experiență de concert de teatru live văzut vreodată, care celebrează muzica incredibilă și moștenirea veșnică a lui Whitney Houston, cu vocea ei care a captat lumea și hiturile care au definit o generație", este prezentarea evenimentului. Show-ul este produs de Fatima Robinson, despre care The New York Times a scris că este unul dintre cei mai apreciați coregrafi din lume.

Hispania Concerts. Concertul special de Anul Nou al Filarmonicii din Viena

Pe 4 ianuarie, la National Music Auditorium - Sala Sinfonica, este programat acest concert de muzică clasică. Participanți vor fi componenți ai Filarmonicii din Viena, apreciați la nivel mondial. În cadrul acestui concert vor fi interpretate mai multe lucrări ale unor compozitori precum Johann Strauss (fiul), Johannes Brahms și Leo Delibes.

Printre operele ce pot fi auzite pe 4 ianuarie se află Uvertura de operă "Die Fledermaus", Viața artistului, Vals op. 316, Dragoste arzătoare, Polka Mazur Op. 129, Vocile primăverii, Mișcare perpetuă, Sânge vienez, Rapid Polka și Tunete și fulgere, polka rapidă. Prețul biletelor variază între 19 euro, în zonele mai depărtate de scena, și 94 de euro.

Tim Burton - Labyrinth

Orașul Madrid găzduiește în această perioadă premiera mondială a unei experiențe imersive care îi duce pe vizitatori prin universul creativ al filmelor cunoscutului regizor american Tim Burton. Iar galeria este deschisă până pe 15 ianuarie și merită vizitată în cazul în care vei fi în Madrid în acea perioadă.

Expoziția se bazează pe schițele originale care sunt oferite de Burton și le oferă vizitatorilor o călătorie ca printr-un labirint, în diverse etape din viața regizorului. Printre filmele populare ale lui Tim Burton amintim Beetlejuice, Batman, Edward "Mâini foarfece", The Nightmare Before Christmas, Alice în Țara Minunilor și Charlie and the Chocolate Factory. Expoziția regizorului care va primi titlul de cetățean de onoare al orașului Madrid are loc în Espacio Ibercaja Delicias, de joi până duminică.

888poker Live Madrid Festival

Cei pasionați de poker live se pot distra în luna ianuarie în capitala Spaniei la festivalul care deschide seria evenimentelor Live marca 888 din 2023. Acțiunea se va petrece în perioada 13 - 23 ianuarie la Casino Gran Via, una dintre cele mai impresionante clădiri istorice din capitala Spaniei, care se află chiar în zona centrală a orașului. Vorbim despre un festival excelent, cu un Main Event de Texas Holdem poker cu un fond de premiere garantat de 300.000 de euro. Desigur, vor fi multe alte evenimente în cadrul 888poker Live Madrid Festival, chiar și îndrăgitele turnee Mystery Bounty.

LUZIA - Cirque du Soleil

Până pe 22 ianuarie, de miercuri până duminică, la Scena Puerta del Angel vei putea urmări acest show inedit de teatru, dans și circ. Cunoscuta companie canadiană Cirque du Soleil se întoarce la Madrid și vrea să-i transpună pe cei prezenți într-un Mexic imaginar, în care asistența va fi dusă între vise și realitate printr-un eveniment care va integra apa ca element artistic pentru prima dată în interiorul unei mari producții de cort.

Cei de la Cirque du Soleil promit multe acrobații spectaculoase și surprize vizuale. Iar piscina cu o capacitate de 3.500 de litri care este situată sub scenă va produce o "perdea de apă" care oferă o imagine și mai aparte diferitelor discipline de circ. În plus, în spectacol sunt incorporate și numere tradiționale din circul din China. Regizorul acestui spectacol este elvețianul Daniele Finzi Pasca, ajutat de Brigitte Popart.

Atletico Madrid - FC Barcelona

Fanii fotbalului pot asista la un meci de top în data de 8 ianuarie, de la ora 22:00, din prima ligă de fotbal a Spaniei. Atletico Madrid are un sezon sub așteptări și este abia pe locul 5, în timp ce FC Barcelona conduce în clasamentul din La Liga. Catalanii pornesc ca favoriți în această partidă, fiind echipa mai în formă. Totuși, Atletico Madrid a câștigat ultimele două meciuri de pe teren propriu cu FC Barcelona, în 2020 și 2021. Așadar, se anunță un meci de top, deschis oricărui rezultat, ce merită văzut și de pe stadion.

